Supruga Amara Bukvića ponosna na njegov novi uspjeh i ulogu u seriji 'Vrijednost života': 'Još jedna serija je mladom gospodinu vani'

Poznati domaći glumac Amar Bukvić ostvario je ulogu u novom međunarodnom projektu 'Vrijednost života', a povodom izlaska serije na platformi Voyo na društvenim se mrežama ponosno oglasila njegova supruga Alma Bukvić.
Alma je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju ekrana na kojem se prikazuje prva epizoda skandinavske serije 'Vrijednost života' te uz označavanje Amara napisala poruku koja je oduševila njezine pratitelje:
"...još jedna serija je mladom gospodinu vani od danas.. Proud of you hubby..."
Priča koja ne uljepšava ratnu stvarnost
'Vrijednost života' je skandinavska dramska serija u produkciji švedske kuće Yellow Bird te koprodukciji ARTE Francea i Viaplaya, koja je premijeru imala na Sarajevo Film Festivalu. Priča se bavi švedskim UN-ovim vojnicima koji tijekom ratnih devedesetih stižu u kamp Valhall na sjeveru Bosne i Hercegovine te se suočavaju s teškim situacijama i moralnim dilemama na terenu.
Glumačka ekipa, u kojoj uz skandinavske kolege glumi i Amar Bukvić, odradila je dobar posao u prikazivanju ove teme. Spoj takve europske produkcije, slojevitih likova i čvrste glumačke postave čini ovu seriju odličnim izborom za gledanje.
Podrška koja traje godinama
Inače, Alma i Amar u braku su od 2014. godine te u javnosti važe za jedan od najskladnijih domaćih parova. Bivšoj PR stručnjakinji i poznatom glumcu obitelj je uvijek na prvom mjestu, a Alma mu je kroz sve ove godine najveći oslonac u karijeri - kako u domaćim projektima, tako i u sve češćim međunarodnim angažmanima.
Seriju 'Vrijednost života' gledaj odmah na platformi Voyo.