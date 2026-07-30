Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

Supruga Amara Bukvića ponosna na njegov novi uspjeh i ulogu u seriji 'Vrijednost života': 'Još jedna serija je mladom gospodinu vani'

Skandinavski hit 'Vrijednost života' o UN-ovim mirovnjacima u ratnoj Bosni stigao je na platformu Voyo, a Alma Bukvić javno je uputila emotivnu poruku suprugu

RTL.hr
30.07.2026 20:00

Poznati domaći glumac Amar Bukvić ostvario je ulogu u novom međunarodnom projektu 'Vrijednost života', a povodom izlaska serije na platformi Voyo na društvenim se mrežama ponosno oglasila njegova supruga Alma Bukvić.

Alma je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju ekrana na kojem se prikazuje prva epizoda skandinavske serije 'Vrijednost života' te uz označavanje Amara napisala poruku koja je oduševila njezine pratitelje:

"...još jedna serija je mladom gospodinu vani od danas.. Proud of you hubby..."

Amar i Alma Bukvić
Amar i Alma Bukvić FOTO: Instagram

Priča koja ne uljepšava ratnu stvarnost

'Vrijednost života' je skandinavska dramska serija u produkciji švedske kuće Yellow Bird te koprodukciji ARTE Francea i Viaplaya, koja je premijeru imala na Sarajevo Film Festivalu. Priča se bavi švedskim UN-ovim vojnicima koji tijekom ratnih devedesetih stižu u kamp Valhall na sjeveru Bosne i Hercegovine te se suočavaju s teškim situacijama i moralnim dilemama na terenu.

Glumačka ekipa, u kojoj uz skandinavske kolege glumi i Amar Bukvić, odradila je dobar posao u prikazivanju ove teme. Spoj takve europske produkcije, slojevitih likova i čvrste glumačke postave čini ovu seriju odličnim izborom za gledanje.

Amar Bukvić, Vrijednost života
Amar Bukvić, Vrijednost života FOTO: Voyo

Podrška koja traje godinama

Inače, Alma i Amar u braku su od 2014. godine te u javnosti važe za jedan od najskladnijih domaćih parova. Bivšoj PR stručnjakinji i poznatom glumcu obitelj je uvijek na prvom mjestu, a Alma mu je kroz sve ove godine najveći oslonac u karijeri - kako u domaćim projektima, tako i u sve češćim međunarodnim angažmanima.

Seriju 'Vrijednost života' gledaj odmah na platformi Voyo.

amar bukvić amar i alma divlje pčele vrijednost života voyo
Moglo bi te zanimati

Gledajte Amara Bukvića u skandinavskom hitu 'Vrijednost života': Potresna priča o ratu u Bosni

Matija Kačan javio se sa solo avanture od mjesec dana, za RTL.hr otkrio: 'Nemam plan puta, Azija me osvojila odavno'

Mlade zvijezde 'Divljih pčela' uživaju u Dubrovniku: Davor Pavić i Marin Klišmanić pokazali kako provode ljetnu pauzu

Svi pričaju o ovoj fotografiji Ante Gele i Jelene Perčin: Njihov osmijeh otkrio više od riječi

Ovako je Davor Pavić izgledao kao dječak

Sjećate li se kako je izgledao prvi susret Katarine i Jakova nakon sedam godina? 'Nisam ti stigla čestitati sinoć što si se oženio'

Pročitaj na Net.hr
Upoznajte Gazele: Od modne piste do zmajeve rute! Katarina i Luna spremne su za ‘Asia Express’
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon