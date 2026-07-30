Supruga Amara Bukvića ponosna na njegov novi uspjeh i ulogu u seriji 'Vrijednost života': 'Još jedna serija je mladom gospodinu vani'

Poznati domaći glumac Amar Bukvić ostvario je ulogu u novom međunarodnom projektu 'Vrijednost života', a povodom izlaska serije na platformi Voyo na društvenim se mrežama ponosno oglasila njegova supruga Alma Bukvić.

Alma je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju ekrana na kojem se prikazuje prva epizoda skandinavske serije 'Vrijednost života' te uz označavanje Amara napisala poruku koja je oduševila njezine pratitelje:

"...još jedna serija je mladom gospodinu vani od danas.. Proud of you hubby..."