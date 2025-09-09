Sve o Milošu Petroviću, opasnom dečku iz hit serije 'Tajkun' koji je osvojio srca žena diljem regije

Glumac Miloš Petrović Trojpec (39) stekao je ogromnu popularnost nakon što je glumio u filmu 'Južni vetar' i seriji 'U klinču' koje možete pogledati na platformi Voyo. No, njegova uloga u hit seriji 'Tajkun', koja je također dostupna na Voyo, dodatno je učvrstila njegov status jednog od najprivlačnijih glumaca regije.

Ljubiteljima kazališta poznat je kao jedan od ključnih glumaca Beogradskog dramskog kazališta. Ipak, njegov put do glume bio je sve samo ne običan. Prije nego što se odlučio za glumačku karijeru, godinama je radio u građevini. Odrastao je Beogradu, a velik dio svog života proveo je kod bake i djeda.

icon-expand Ciga, Tajkun FOTO: RTL

Iako su njegovi počeci bili u potpuno drugačijoj industriji, glumačka karijera Milošu je donijela veliku popularnost, a uloga Tadije u seriji 'U klinču' bila je ona koja ga je lansirala u zvijezde. Na TikToku je stekao veliku bazu obožavatelja koji su s oduševljenjem dijelili montaže s njim.

No, sada je Miloš prepoznat kao negativac Ciga u seriji 'Tajkun', koja je postala regionalni hit. Serija donosi uzbudljive intrige, dramatične preokrete, a u središtu radnje je Vladan Simonović, moćni tajkun kojeg tumači legendarni Dragan Bjelogrlić.

Nakon što se oduševite prvom sezonom serije 'Tajkun', Voyo donosi i potpuno novu, nikad viđenu, drugu sezonu. Druga sezona donosi još više intriga i dramatičnih preokreta, s najpoznatijom regionalnom glumačkom postavom.

icon-expand Tajkun FOTO: RTL