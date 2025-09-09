Novosti
Sve o Milošu Petroviću, opasnom dečku iz hit serije 'Tajkun' koji je osvojio srca žena diljem regije

Započnite gledanje najuzbudljivije regionalne krimi serije odmah, nastavak stiže uskoro, ekskluzivno na Voyo!

RTL.hr
09.09.2025 15:00

Glumac Miloš Petrović Trojpec (39) stekao je ogromnu popularnost nakon što je glumio u filmu 'Južni vetar' i seriji 'U klinču' koje možete pogledati na platformi Voyo. No, njegova uloga u hit seriji 'Tajkun', koja je također dostupna na Voyo, dodatno je učvrstila njegov status jednog od najprivlačnijih glumaca regije.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ljubiteljima kazališta poznat je kao jedan od ključnih glumaca Beogradskog dramskog kazališta. Ipak, njegov put do glume bio je sve samo ne običan. Prije nego što se odlučio za glumačku karijeru, godinama je radio u građevini. Odrastao je Beogradu, a velik dio svog života proveo je kod bake i djeda.

Ciga, Tajkun
Ciga, Tajkun FOTO: RTL

Iako su njegovi počeci bili u potpuno drugačijoj industriji, glumačka karijera Milošu je donijela veliku popularnost, a uloga Tadije u seriji 'U klinču' bila je ona koja ga je lansirala u zvijezde. Na TikToku je stekao veliku bazu obožavatelja koji su s oduševljenjem dijelili montaže s njim.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

No, sada je Miloš prepoznat kao negativac Ciga u seriji 'Tajkun', koja je postala regionalni hit. Serija donosi uzbudljive intrige, dramatične preokrete, a u središtu radnje je Vladan Simonović, moćni tajkun kojeg tumači legendarni Dragan Bjelogrlić.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Nakon što se oduševite prvom sezonom serije 'Tajkun', Voyo donosi i potpuno novu, nikad viđenu, drugu sezonu. Druga sezona donosi još više intriga i dramatičnih preokreta, s najpoznatijom regionalnom glumačkom postavom. No, vratimo se na početak. Kad vidite glumačku postavu, shvatit ćete da 'Tajkuna' ne smijete preskočiti.

U središtu radnje serije je Vladan Simonović, moćni tajkun kojeg tumači legendarni Dragan Bjelogrlić. Tema ratnog profiterstva i visoka produkcija serije čine je jednim od najzapaženijih regionalnih televizijskih naslova.

Tajkun
Tajkun FOTO: RTL

Ova serija nije samo priča o moći, već i o osobnim borbama likova, njihovoj prošlosti i tajnama koje izlaze na vidjelo. Prva sezona je već dostupna na Voyo. Stoga, pripremite se, jer nova, nikad u javnosti viđena, druga sezona stiže uskoro - samo na Voyo! Budite prvi koji će uživati u novoj sezoni 'Tajkuna' - koju prvi emitira Voyo!

Tajkun Miloš Petrović Trojpec
