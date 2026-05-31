Tko je Amaya Papaya: 'Prenaporna' djevojka iz 'Love Islanda' koju je Amerika obožavala

Sedma sezona showa 'Love Island USA', globalnog fenomena koji je prikovao milijune za ekrane, od prvog lipnja dostupna je na platformi Voyo

RTL.hr
31.05.2026 18:00

Sedma sezona američkog showa 'Love Island' bila je prepuna drame. Amaya Espinal, 25-godišnja medicinska sestra iz New Yorka, ušla je u vilu naknadno i gotovo odmah postala viralni fenomen i apsolutna miljenica gledatelja, poznatija pod nadimkom Amaya Papaya. Njezin put, međutim, bio je sve samo ne jednostavan, obilježen sukobima s muškarcima koji je jednostavno nisu razumjeli.

Kritike u vili, obožavanje pred ekranima

Dok je publika slavila njezinu autentičnost, Amaya se unutar vile suočavala s konstantnim kritikama. Muški natjecatelji, jedan za drugim, optuživali su je da je "prenaporna", "previše emotivna" i "intenzivna". Tijekom jednog izazova, bivši partner Austin Shepard napisao joj je u anonimnoj poruci: "Plačeš više nego što je potrebno. Pokušavaš se kretati prebrzo za sve." Njezin tadašnji partner Zak složio se, nazvavši njezin strastven pristup "nadmoćnim". Slične zamjerke imao je i Ace, s kojim se sukobila jer mu je smetalo što ga naziva "babe" (dragi).

No, upravo je ta sirova emocionalnost, koju su muškarci u vili doživljavali kao manu, postala njezin zaštitni znak kod publike. Dok su je oni kritizirali, gledatelji su u njoj vidjeli djevojku koja se ne boji pokazati osjećaje, čak i pod cijenu da bude neshvaćena.

Rođenje 'osjetljive gangsterice'

Amaya nije dopustila da je kritike slome. Suočena s optužbama, isporučila je neke od najpamtljivijih izjava sezone. Sebe je prozvala "osjetljivom gangstericom", a taj je izraz postao viralan.

Njezina popularnost dosegla je toliku razinu da su se i veliki brendovi uključili. Poppi je osmislio imaginarni okus soka "Amaya Papaya", a Google je na upit njezina imena prikazivao jednu od njezinih poznatih afirmacija. Pjesma koju je pjevušila samoj sebi pred ogledalom - "Nikad nisam rekla da sam savršena... ali barem sam lijepa i barem sam smiješna" - postala je himna mnogih.

