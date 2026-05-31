Tko je Amaya Papaya: 'Prenaporna' djevojka iz 'Love Islanda' koju je Amerika obožavala

Sedma sezona američkog showa 'Love Island' bila je prepuna drame. Amaya Espinal, 25-godišnja medicinska sestra iz New Yorka, ušla je u vilu naknadno i gotovo odmah postala viralni fenomen i apsolutna miljenica gledatelja, poznatija pod nadimkom Amaya Papaya. Njezin put, međutim, bio je sve samo ne jednostavan, obilježen sukobima s muškarcima koji je jednostavno nisu razumjeli.

Dok je publika slavila njezinu autentičnost, Amaya se unutar vile suočavala s konstantnim kritikama. Muški natjecatelji, jedan za drugim, optuživali su je da je "prenaporna", "previše emotivna" i "intenzivna". Tijekom jednog izazova, bivši partner Austin Shepard napisao joj je u anonimnoj poruci: "Plačeš više nego što je potrebno. Pokušavaš se kretati prebrzo za sve." Njezin tadašnji partner Zak složio se, nazvavši njezin strastven pristup "nadmoćnim". Slične zamjerke imao je i Ace, s kojim se sukobila jer mu je smetalo što ga naziva "babe" (dragi).

No, upravo je ta sirova emocionalnost, koju su muškarci u vili doživljavali kao manu, postala njezin zaštitni znak kod publike. Dok su je oni kritizirali, gledatelji su u njoj vidjeli djevojku koja se ne boji pokazati osjećaje, čak i pod cijenu da bude neshvaćena.

Amaya nije dopustila da je kritike slome. Suočena s optužbama, isporučila je neke od najpamtljivijih izjava sezone. Sebe je prozvala "osjetljivom gangstericom", a taj je izraz postao viralan.

Njezina popularnost dosegla je toliku razinu da su se i veliki brendovi uključili. Poppi je osmislio imaginarni okus soka "Amaya Papaya", a Google je na upit njezina imena prikazivao jednu od njezinih poznatih afirmacija. Pjesma koju je pjevušila samoj sebi pred ogledalom - "Nikad nisam rekla da sam savršena... ali barem sam lijepa i barem sam smiješna" - postala je himna mnogih.

