Tko je Filip Gregov? Hrvat u australskom 'Braku na prvu' traži ljubav i želi osnovati obitelj

Filip Gregov jedan je od zanimljivijih sudionika 13. sezone australskog 'Braka na prvu', a hrvatskim gledateljima posebno je zanimljiv zbog svojih korijena. Ovaj 37-godišnjak hrvatskog podrijetla odrastao je u Australiji, gdje danas živi i radi kao stolar, a uz posao veliku pozornost posvećuje zdravom načinu života, disciplini i osobnom razvoju

Filip je vrlo povezan sa svojom obitelji, a posebno cijeni žrtvu koju su njegovi roditelji podnijeli kako bi svojoj djeci omogućili bolju budućnost u Australiji. Upravo su mu obiteljske vrijednosti jedan od najvažnijih prioriteta, zbog čega se u popularni sociološki eksperiment prijavio s jasnom željom – pronaći ženu s kojom će osnovati obitelj.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Njegova svakodnevica podrazumijeva rano ustajanje, redovite odlaske u teretanu i hladne tuševe, a posljednjih godina potpuno je promijenio životne navike. Iako priznaje da zna biti tvrdoglav i izbirljiv kada je riječ o ljubavi, vjeruje da je sada spreman za ozbiljnu vezu.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Filip priželjkuje tradicionalan odnos u kojem je muškarac prvenstveno odgovoran za financijsku sigurnost obitelji, dok žena preuzima veću ulogu u brizi za djecu i dom. Stručnjaci su ga u showu spojili sa Stellom Mickunaite, podrijetlom iz Litve, koja također želi ozbiljnu vezu i obitelj.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući