Tko je Filip Gregov? Hrvat u australskom 'Braku na prvu' traži ljubav i želi osnovati obitelj

Filip je vrlo povezan sa svojom obitelji, a posebno cijeni žrtvu koju su njegovi roditelji podnijeli kako bi svojoj djeci omogućili bolju budućnost u Australiji. Upravo su mu obiteljske vrijednosti jedan od najvažnijih prioriteta, zbog čega se u popularni sociološki eksperiment prijavio s jasnom željom – pronaći ženu s kojom će osnovati obitelj.
Njegova svakodnevica podrazumijeva rano ustajanje, redovite odlaske u teretanu i hladne tuševe, a posljednjih godina potpuno je promijenio životne navike. Iako priznaje da zna biti tvrdoglav i izbirljiv kada je riječ o ljubavi, vjeruje da je sada spreman za ozbiljnu vezu.
Filip priželjkuje tradicionalan odnos u kojem je muškarac prvenstveno odgovoran za financijsku sigurnost obitelji, dok žena preuzima veću ulogu u brizi za djecu i dom. Stručnjaci su ga u showu spojili sa Stellom Mickunaite, podrijetlom iz Litve, koja također želi ozbiljnu vezu i obitelj.
Hoće li zajedničke vrijednosti i početna privlačnost biti dovoljni za uspješan brak ili će ih svakodnevni izazovi staviti na kušnju? Njihovu ljubavnu priču gledatelji mogu pratiti u australskom 'Braku na prvu' na platformi Voyo.