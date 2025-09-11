Tko je glumac koji igra sina 'Tajkuna'? Bio je među najboljim studentima generacije, a žene ga obožavaju

Glumac Vuk Jovanović, zvijezda popularne serije 'Tajkun', rođen je u Cetinju u Crnoj Gori, a odrastao na Svetom Stefanu. Školovanje je završio u Budvi, gdje živi i radi. Fakultet dramskih umjetnosti završio je u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata, a osim glume, poznat je i po tome što izvrsno govori poeziju te piše hip-hop glazbu.

Jovanović je dobitnik nagrade za najboljeg glumca na Internacionalnom filmskom festivalu u Novari (Italija) za ulogu u filmu 'Crveni sneg'. Poznat je i po glavnoj ulozi u filmu 'Zaspanka za vojnike', redatelja Predraga Gage Antonijevića, gdje je igrao poručnika Aleksandra, a posebnu prepoznatljivost donijela mu je serija 'Tajkun' dostupna na platformi Voyo.