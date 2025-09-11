Emisije
Tko je glumac koji igra sina 'Tajkuna'? Bio je među najboljim studentima generacije, a žene ga obožavaju

RTL.hr
11.09.2025 15:13

Glumac Vuk Jovanović, zvijezda popularne serije 'Tajkun', rođen je u Cetinju u Crnoj Gori, a odrastao na Svetom Stefanu. Školovanje je završio u Budvi, gdje živi i radi. Fakultet dramskih umjetnosti završio je u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata, a osim glume, poznat je i po tome što izvrsno govori poeziju te piše hip-hop glazbu.

Jovanović je dobitnik nagrade za najboljeg glumca na Internacionalnom filmskom festivalu u Novari (Italija) za ulogu u filmu 'Crveni sneg'. Poznat je i po glavnoj ulozi u filmu 'Zaspanka za vojnike', redatelja Predraga Gage Antonijevića, gdje je igrao poručnika Aleksandra, a posebnu prepoznatljivost donijela mu je serija 'Tajkun' dostupna na platformi Voyo.

U ovoj hit seriji tumači lik mladog biznismena Bojana Simonovića, sina Vladana, kojega glumi Dragan Bjelogrlić.

Osim glumačkog rada, Jovanović je i glazbeno aktivan. Pod pseudonimom Thespian, što na engleskom znači dramski glumac, objavio je hip-hop album Čemu ozbiljnost? U javnosti je poznat i kao miljenik ženske publike, a nakon što mu je uloga u 'Tajkunu' donijela široku prepoznatljivost, odlučio je život u Beogradu zamijeniti životom na crnogorskom primorju.

Druga sezona donosi još više intriga i dramatičnih preokreta, s najpoznatijom regionalnom glumačkom postavom.

U središtu radnje serije je Vladan Simonović, moćni tajkun kojeg tumači legendarni Dragan Bjelogrlić. Tema ratnog profiterstva i visoka produkcija serije čine je jednim od najzapaženijih regionalnih televizijskih naslova.

Ova serija nije samo priča o moći, već i o osobnim borbama likova, njihovoj prošlosti i tajnama koje izlaze na vidjelo.

Regionalne serije koje morate pogledati! Odlična produkcija, glumačka postava i događaji inspirirani stvarnošću

