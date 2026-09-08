Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

'Tko je izdajica, a tko saveznik? 'Traitors Srbija' uskoro kreće na platformi Voyo

'Traitors Srbija' donosi uzbuđenje, igru i neočekivane obrate, a od 18. rujna ovaj veliki format dostupan će biti na platformi Voyo. Show vodi poznata beogradska glumica Jelena Gavrilović

RTL.hr
08.09.2026 15:36

Strategija, napetost, psihološka igra - 'The Traitors' je format koji je u kratko vrijeme postao jedan od najgledanijih i najkomentiranijih televizijskih sadržaja na svijetu, s lokalnim adaptacijama u više od 30 zemalja. Brojna priznanja ovaj show zavrijedio je zbog sjajno osmišljene radnje koja grupu natjecatelja stavlja u izolirano, misteriozno okruženje, a među njima su – 'Izdajnici'.

Dok natjecatelji pokušavaju otkriti tko kuje zavjeru, 'Izdajnici' tajno eliminiraju ostale - stvarajući napetost, sumnju i neizvjesnost. Igra je test inteligencije, intuicije, stabilnosti i sposobnosti manipulacije, gdje svaki potez može biti presudan. Gledatelji će imati prilike pratiti složene ljudske odnose, savezništva koja se lako ruše i preokrete koji čine 'The Traitors' jednim od najvećih formata današnjice.

Traitors Srbija
Traitors Srbija FOTO: Voyo

Natjecatelje showa 'Traitors Srbija' kroz avanturu vodi glumica Jelena Gavrilović koja ih dijeli na 'Saveznike' i 'Izdajnike'. Mali je broj onih koji postaju 'Izdajnici' i njihov je zadatak da eliminiraju 'Saveznike' i stignu do kraja igre.

Posebna popularnost projekta je u činjenici da je istovremeno i jednostavan i napet, dok publika uživa u psihološkoj igri natjecatelja, znajući nešto što oni ne znaju. 'Traitors Srbija' snima se na Belom dvoru, koji je, ističe voditeljica Gavrilović, jedan od glavnih likova cijele priče. "Moram priznati, ovo mi je jedno od najljepših snimanja u dosadašnjoj karijeri", zaključila je glumica i voditeljica.

Ne propustite, 'Traitors Srbija' - od petka, 18. rujna na platformi Voyo!

traitors srbija
Asia Express: Zmajeva ruta

'Nema ništa od žaljenja, tužnih i ružnih stvari': Pino Pingvino spreman za 'Asia Express'

Formula 1

Blažičko nakon spektakla u Italiji najavljuje Madrid i otkriva: 'Ne zaboravimo, Monza je povijesni trenutak za praćenje Formule u Hrvatskoj'

Moglo bi te zanimati

Blažičko nakon spektakla u Italiji najavljuje Madrid i otkriva: 'Ne zaboravimo, Monza je povijesni trenutak za praćenje Formule u Hrvatskoj'

Anita Martinović pokazala kako ona i njezin dečko Aleksej komuniciraju, razlika je urnebesna

Voditeljica 'Love Islanda' zavirila u profile kandidata 'Love Islanda' i otkrila sočan detalj: 'Bit će tu puno slomljenih srca'

Zoran u 'Specijalistima Zagreb' povukao potez koji ga može stajati karijere: Iz zatvora vraća čovjeka kojem jedino vjeruje

Karijeru je počela s 14 godina, a sa svjetskih modnih pista dolazi u 'Asia Express'

'Svugdje smo bili, spavali u rupama, na sve smo navikli': Kaleb i Šprem misle da ih 'Asia Express' neće iznenaditi

Pročitaj na Net.hr
Princ George oprostio se od roditelja: Čeka ga život daleko od obiteljskog doma
Nećete vjerovati što je sin Renea Bitorajca snimio u Zagrebu: Prizor ledi krv u žilama
Mokra i gola: Evo kako je glumica Salma Hayek proslavila ulazak u sedmo desetljeće
Ante Travizi o 'Asia Expressu' i novoj ulozi: 'Sad mi se obraćaju s gospon voditelj'
Čolićeva kći lajkala objave koje veličaju Mladića? Unin Instagram profil više nije aktivan
'Tko je izdajica, a tko saveznik? 'Traitors Srbija' uskoro kreće na platformi Voyo
Igor Kojić čeka prvo dijete s lijepom Riječankom: 'Hvala Bogu, sve je kako treba'
Ovako se domaći glumci zabavljaju: Evo koja su sve poznata lica stigla na ZKM party
Voditeljica 'Love Islanda' vidjela prve kandidate i ostala u šoku, njezina reakcija govori sve
Kristina Krepela i Marin Miletić stali pred oltar?