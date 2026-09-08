'Tko je izdajica, a tko saveznik? 'Traitors Srbija' uskoro kreće na platformi Voyo

Dok natjecatelji pokušavaju otkriti tko kuje zavjeru, 'Izdajnici' tajno eliminiraju ostale - stvarajući napetost, sumnju i neizvjesnost. Igra je test inteligencije, intuicije, stabilnosti i sposobnosti manipulacije, gdje svaki potez može biti presudan. Gledatelji će imati prilike pratiti složene ljudske odnose, savezništva koja se lako ruše i preokrete koji čine 'The Traitors' jednim od najvećih formata današnjice.

Strategija, napetost, psihološka igra - 'The Traitors' je format koji je u kratko vrijeme postao jedan od najgledanijih i najkomentiranijih televizijskih sadržaja na svijetu, s lokalnim adaptacijama u više od 30 zemalja. Brojna priznanja ovaj show zavrijedio je zbog sjajno osmišljene radnje koja grupu natjecatelja stavlja u izolirano, misteriozno okruženje, a među njima su – 'Izdajnici'.

Natjecatelje showa 'Traitors Srbija' kroz avanturu vodi glumica Jelena Gavrilović koja ih dijeli na 'Saveznike' i 'Izdajnike'. Mali je broj onih koji postaju 'Izdajnici' i njihov je zadatak da eliminiraju 'Saveznike' i stignu do kraja igre.

Posebna popularnost projekta je u činjenici da je istovremeno i jednostavan i napet, dok publika uživa u psihološkoj igri natjecatelja, znajući nešto što oni ne znaju. 'Traitors Srbija' snima se na Belom dvoru, koji je, ističe voditeljica Gavrilović, jedan od glavnih likova cijele priče. "Moram priznati, ovo mi je jedno od najljepših snimanja u dosadašnjoj karijeri", zaključila je glumica i voditeljica.

Ne propustite, 'Traitors Srbija' - od petka, 18. rujna na platformi Voyo!