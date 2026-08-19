Tko je prelijepa Burcu Özberk? Glumi karizmatičnu Esru u seriji 'Ljubav, razum, osveta', a njezin životni put osvojit će vas na prvu

Rođena 1989. godine u turskom Eskiehiru, Burcu je odmalena znala da je gluma njezin životni poziv. Nakon srednje škole upisala je i uspješno završila prestižni Odsjek za kazalište na Državnom konzervatoriju Sveučilišta Hacettepe u Ankari.

Prve glumačke korake napravila je u kazalištu, glumeći u zahtjevnim predstavama poput Woyzeckove priče i Quills. Njezin izniman talent ubrzo su primijetili i televizijski producenti, pa je velika vrata TV industrije otvorila ulogom Huricihan Sultan u planetarno popularnoj povijesnoj drami Sulejman Veličanstveni (Muhteem Yüzyl).

Nakon tog uspjeha, karijera joj je krenula uzlaznom putanjom. Ulogom u seriji Günein Kzlar učvrstila je status jedne od najperspektivnijih mladih glumica, a uloga u hit-seriji Afili Ak donijela joj je i prestižnu nagradu Zlatni leptir (Altn Kelebek) za najbolju glumicu u romantičnoj komediji.

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Pravu međunarodnu popularnost i naklonost domaće publike stekla je ulogom u seriji 'Ljubav, razum, osveta'. U njoj tumači Esru, ženu koja nakon razvoda i teških životnih izazova saznaje da je njezin bivši suprug Ozan (kojeg glumi lhan en) postao uspješni tehnološki milijarder. Smišljajući plan za osvetu, Esra se zapošljava u njegovoj tvrtki, no granica između želje za osvetom i potisnutih emocija ubrzo postaje iznimno tanka. Kemija između Burcu i lhana ena jedna je od najhvaljenijih u turskim dramskim serijama posljednjih godina.

Iako je pod stalnim povećalom javnosti i na Instagramu je prati više od devet milijuna ljudi, Burcu nastoji svoj privatni život držati podalje od žute štampe. Slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, putujući te u društvu svojih kućnih ljubimaca. Poznata je po svojoj spontanosti, zaraznom osmjehu i posvećenosti zdravom načinu života.

Hit-seriju 'Ljubav, razum, osveta' s Burcu Özberk u glavnoj ulozi ne propustite gledati na platformi Voyo, gdje je dostupna!