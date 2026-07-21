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Tko je prezgodni Ilhan Sen? Prije nego što je postao glumac, radio je posao koji će vas iznenaditi

lhan en, turski glumac koji je osvojio svjetsku publiku ulogom karizmatičnog Ozana Korfalja, ima nesvakidašnji životni put

RTL.hr
21.07.2026 17:00

Prije nego što je postao zvijezda romantičnih komedija, turski glumac Ilhan Sen ovaj svestrani umjetnik gradio je karijeru u potpuno drugačijem svijetu – onom građevine i mode

Od Bugarske do svjetskih modnih pista

Rođen 1987. u bugarskom Šumenu, en se s obitelji preselio u Istanbul kao jednogodišnjak. Iako je diplomirao kao inženjer građevinarstva na Tehničkom sveučilištu Yldz, karijeru mu je usmjerila pobjeda na natjecanju Best Model of Turkey 2009. Uspjeh ga je lansirao na međunarodnu scenu, gdje osvaja titulu najboljeg modela Europe i nosi revije za prestižne brendove poput Dolce & Gabbana i Armanija.

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Postupni uspon u svijetu glume

Nakon modelinga, en se okrenuo glumi, pohađajući satove kod cijenjenih turskih pedagoga. Prvi korak napravio je u nagrađivanom kratkom filmu "Perspective", a televizijski debi 2018. u drami "Mehmed: Bir Cihan Fatihi". Slijedile su još zapažene uloge u serijama "ahin Tepesi" i "Ramo", gdje je njegova kemija s glumicom Cemre Baysel privukla veliku pažnju javnosti.

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Prekretnica u karijeri dogodila se 2021. s glavnom ulogom u seriji 'Ljubav, razum, osveta'. Uloga Ozana Korfalja, softverskog genija koji se nakon razvoda obogati i ponovno susreće s bivšom suprugom, donijela mu je svjetsku slavu. Serija je postala ljetni hit, a en jedan od najtraženijih turskih glumaca. Uspjeh nastavlja u serijama "Safir" i "Halef".

Ljubav, razum i osveta
Ljubav, razum i osveta FOTO: RTL

Privatnost, sport i skriveni talenti

Unatoč popularnosti, lhan en čuva svoj privatni život daleko od medija. Poznato je da je u vezi s glumicom Pnar Gülkapan, no par se rijetko pojavljuje u javnosti. Slobodno vrijeme provodi baveći se sportom; igrao je za mlađe uzraste Fenerbahçea, a skija i jaše. Veliki je filmofil, ljubitelj književnosti i svira gitaru, što upotpunjuje sliku svestranog umjetnika.

Seriju 'Ljubav, razum i osveta' ne propustite na platformi Voyo.

ljubav razum i osveta
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