Tko je zapravo Can Yaman, zvani turski Jason Momoa, koji mami uzdahe obožavateljica diljem svijeta?

Turski zavodnik, Can Yaman, rođen je u Istanbulu 8. studenog 1989. godine. Can potječe iz obitelji s korijenima u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, a od svog djeda s majčine strane naslijedio je ljubav prema jezicima. Njegov djed govorio je čak šest jezika, a Can, osim turskog, također govori talijanski, engleski i francuski.

Can je studirao pravo i stekao diplomu na Sveučilištu Yeditepe u Istanbulu. Nakon toga, radio je kratko vrijeme kao odvjetnik, ali njegova istinska strast oduvijek je bila gluma. Odlučio je slijediti svoje snove, upisao je tečajeve glume kako bi usavršavao svoje vještine i razvijao svoje umijeće.