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Tko kaže da životinje ne govore?: Upoznajte junake nove emisije 'Tko to tamo priča?'

Tko kaže da životinje ne pričaju! U novoj emisiji RTL-a Kockice Tko to tamo priča?' najmlađi gledatelji upoznat će deset neodoljivih životinjskih junaka koji ih vode na zabavno putovanje, ali ovog puta iz svoje perspektive.

RTL
19.10.2026 16:52

Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti najmlađi gledatelji otkrit će kako životinje žive, što vole jesti, kako se o njima brinemo i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje.

Ljama Snjeguljica
Ljama Snjeguljica FOTO: RTL

U serijalu sudjeluju prave zvijezde, ovog puta dlakave, čupave, zamazanih kopita i spremne za avanturu – koza Božo, tvor Krešo, ljama Snjeguljica, konj Fred, zec Štef, maca Ljubica, magarac Mago, zamorac Franc, ovca Purgi i pas Molly.

Pas Molly
Pas Molly FOTO: RTL

Do sada smo većinom snimali iz perspektive promatrača. Ovog puta ulazimo u ulogu kako bismo sadržaj napravili pristupačnijim. Djeca, naši najvjerniji pratitelji, emisiju Tko to tamo priča?' neće doživjeti kao vrijeme posvećeno edukaciji, a naučit će puno o životinjama jer je sadržaj prije svega zabavan. A između trenutaka smijeha i veselja kriju se informacije za pametne male glave", kaže producentica Tatjana Horvatić.

Zamorac Franc
Zamorac Franc FOTO: RTL

Posebnost emisije je dio sadržaja izrađen uz pomoć umjetne inteligencije, pa životinje doista progovore. Taj je sadržaj jasno označen kako najmlađi ne bi pomislili da tvor Krešo ili koza Božo stvarno imaju ljudski glas. Ne, to se još nije dogodilo, ali i sama pomisao na to zabavlja.

Pridružite se Boži, Kreši, Ljubici i ostatku ekipe na zabavnom putovanju kroz svijet životinja na koje gledatelje vode iz svoje perspektive, od ponedjeljka do petka na RTL Kockici i na platformi Voyo.

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