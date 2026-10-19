Tko kaže da životinje ne govore?: Upoznajte junake nove emisije 'Tko to tamo priča?'

Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti najmlađi gledatelji otkrit će kako životinje žive, što vole jesti, kako se o njima brinemo i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje.

Do sada smo većinom snimali iz perspektive promatrača. Ovog puta ulazimo u ulogu kako bismo sadržaj napravili pristupačnijim. Djeca, naši najvjerniji pratitelji, emisiju Tko to tamo priča?' neće doživjeti kao vrijeme posvećeno edukaciji, a naučit će puno o životinjama jer je sadržaj prije svega zabavan. A između trenutaka smijeha i veselja kriju se informacije za pametne male glave", kaže producentica Tatjana Horvatić.

Posebnost emisije je dio sadržaja izrađen uz pomoć umjetne inteligencije, pa životinje doista progovore. Taj je sadržaj jasno označen kako najmlađi ne bi pomislili da tvor Krešo ili koza Božo stvarno imaju ljudski glas. Ne, to se još nije dogodilo, ali i sama pomisao na to zabavlja.

Pridružite se Boži, Kreši, Ljubici i ostatku ekipe na zabavnom putovanju kroz svijet životinja na koje gledatelje vode iz svoje perspektive, od ponedjeljka do petka na RTL Kockici i na platformi Voyo.