Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

Tko se sjeća ovog vatrenog poljupca? Fatalni Boris zapalio je britanski 'Love Island'

Slovenski model Boris Vidović (29) bio je jedan od kandidata 12. sezone britanskog 'Love Islanda'. Njegov boravak u vili, iako kratak, obilježili su dramatični preokreti, optužbe gledatelja i romansa s Emmom koja je kulminirala poljupcem koji je podigao temperaturu

RTL.hr
31.05.2026 10:00

Boris Vidović, koji živi na relaciji Ljubljana - Dubai, u show je ušao kao jedan od natjecatelja u Casa Amor, s ciljem da unese pomutnju. Prvotno je iskazao interes za Shakiru Khan, no brzo se okrenuo Billykiss Azeez. Upravo mu je veza s njom osigurala ulazak u glavnu vilu, no romansa se ugasila gotovo preko noći. Boris je priznao da je "izgubio iskru", ostavljajući Billykiss, ali i gledatelje, u šoku.

Ovaj potez izazvao je bijes publike, a društvene mreže preplavili su komentari u kojima su gledatelji optužili Borisa da je namjerno iskoristio Billykiss samo kako bi osigurao svoje mjesto u showu. Zahtijevali su njegovo izbacivanje, nazivajući ga proračunatim igračem. U jednoj od najneugodnijih ceremonija, Billykiss je bila prisiljena ponovno ga odabrati jer nije imala drugog izbora, iako je njihova veza već bila gotova.

Boris i Emma, Love Island UK
Boris i Emma, Love Island UK FOTO: Voyo

Preokret s Emmom i vrući trenuci

Nakon razlaza s Billykiss, Boris se nije dugo zadržao sam. Ubrzo je započeo romansu s drugom novom natjecateljicom, Emmom Munro. Njihova se veza razvijala brzo, a par je dobio priliku provesti vrijeme nasamo u "Hideawayu", privatnoj sobi daleko od ostalih. Tamo su, kao i u jacuzziju, izmijenili nekoliko strastvenih poljubaca koji su potvrdili njihovu privlačnost i postali jedan od najupečatljivijih trenutaka njegove avanture u vili. Činilo se da je slovenski model napokon pronašao ono što je tražio.

Boris Vidović
Boris Vidović FOTO: Voyo

Međutim, ni ta priča nije dugo potrajala. Par je ubrzo izbačen iz showa glasovima publike, zajedno s Billykiss. Iako su oboje izjavili kako im je drago što zajedno napuštaju vilu i da će nastaviti vezu vani, stvarnost je bila drugačija.

Nakon izlaska, Boris i Emma potvrdili su da su samo prijatelji, navodeći život u različitim državama kao glavnu prepreku.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

boris love island
Moglo bi te zanimati

Boris iz 'Love Islanda' objavio pjesmu i zaintrigirao pratitelje: 'Nadam se da će vam se svidjeti'

Boris iz 'Love Islanda' bio je udarna tema danima, otkriva nam tajnu svog uspjeha u najvećem svjetskom dating showu

Hit! Boris iz 'Love Islanda UK' u podcastu 'Spill the tea' pokazao nogometne vještine – pa se spotaknuo i srušio set

EKSKLUZIVNO! Fatalni Boris iz 'Love Islanda UK' u podcastu 'Spill The Tea': 'Ljubio sam i Hrvatice'

Fatalni Boris otkrio što se stvarno događa u spavaonici 'Love Islanda': 'Svi se ljube. Bilo je jako teško zaspati'

Fatalni Slovenac Boris otkrio tajne sa seta 'Love Islanda': Stao na kraj glasinama o namještanju showa

Pročitaj na Net.hr
Veliko slavlje u obitelji Rolling Stonesa: Legendarni Keith Richards u 82. godini postao pradjed
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu