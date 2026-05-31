Tko se sjeća ovog vatrenog poljupca? Fatalni Boris zapalio je britanski 'Love Island'

Boris Vidović, koji živi na relaciji Ljubljana - Dubai, u show je ušao kao jedan od natjecatelja u Casa Amor, s ciljem da unese pomutnju. Prvotno je iskazao interes za Shakiru Khan, no brzo se okrenuo Billykiss Azeez. Upravo mu je veza s njom osigurala ulazak u glavnu vilu, no romansa se ugasila gotovo preko noći. Boris je priznao da je "izgubio iskru", ostavljajući Billykiss, ali i gledatelje, u šoku.
Ovaj potez izazvao je bijes publike, a društvene mreže preplavili su komentari u kojima su gledatelji optužili Borisa da je namjerno iskoristio Billykiss samo kako bi osigurao svoje mjesto u showu. Zahtijevali su njegovo izbacivanje, nazivajući ga proračunatim igračem. U jednoj od najneugodnijih ceremonija, Billykiss je bila prisiljena ponovno ga odabrati jer nije imala drugog izbora, iako je njihova veza već bila gotova.
Preokret s Emmom i vrući trenuci
Nakon razlaza s Billykiss, Boris se nije dugo zadržao sam. Ubrzo je započeo romansu s drugom novom natjecateljicom, Emmom Munro. Njihova se veza razvijala brzo, a par je dobio priliku provesti vrijeme nasamo u "Hideawayu", privatnoj sobi daleko od ostalih. Tamo su, kao i u jacuzziju, izmijenili nekoliko strastvenih poljubaca koji su potvrdili njihovu privlačnost i postali jedan od najupečatljivijih trenutaka njegove avanture u vili. Činilo se da je slovenski model napokon pronašao ono što je tražio.
Međutim, ni ta priča nije dugo potrajala. Par je ubrzo izbačen iz showa glasovima publike, zajedno s Billykiss. Iako su oboje izjavili kako im je drago što zajedno napuštaju vilu i da će nastaviti vezu vani, stvarnost je bila drugačija.
Nakon izlaska, Boris i Emma potvrdili su da su samo prijatelji, navodeći život u različitim državama kao glavnu prepreku.
