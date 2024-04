Tko su ljepotice iz hit-serije 'Señorita 89'? Zavirite u mračne tajne svijeta ljepote

Ilse Salas, poznata meksička glumica s bogatom karijerom u filmu i televiziji, u 'Señorita 89' tumači ulogu Concepción. Za Ilse, ova uloga predstavlja jednu od dražih u karijeri. "Volim tumačiti složene likove, čiji karakter ima mnogo nijansi. Premda je Concepción naizgled psihopatkinja koja se osmjehuje natjecateljicama na izboru za Miss, a istodobno je povezana s mračnim kriminalnim lobijima i ubojicama, njoj je istodobno i jako stalo do djevojaka koje se natječu na izboru ljepote. Ona radi loša djela, ali zbog njih ima grižnju savjesti, ne može spavati mirno zbog onog što čini. Naravno, meni osobno teško ju je braniti, u stvarnom životu nikada ne bih napravila stvari koje je radila ona. Dakle, ne opravdavam je, ali ponekad je razumijem", rekla je Ilse Salas.

Natasha Dupeyrón, poznata meksička glumica i pjevačica, započela je svoju karijeru u mladosti i od tada se istaknula u brojnim meksičkim telenovelama. U seriji 'Señorita 89', utjelovljuje snažni lik Isabel (Miss Yucatán). Slično svom liku, Natasha je istaknula važnost osvještavanja tema poput manipulacije, predrasuda i nepravde koje se događaju iza kulisa natjecanja ljepote: "Mislim da je to tema koja nije viđena", komentirala je Dupeyrón, dodajući: "Određeni ljudi mogu gaziti po ženama, njihovoj inteligenciji i osjećajima samo zbog njihovog izgleda. Sve u ime savršenstva."

Bárbara López, meksička glumica i model, najpoznatija po ulozi Juliane Valdés u seriji 'Love to Death', u seriji 'Señorita 89' utjelovljuje lik Dolores Acevedo (Miss Guerrero). "Mislim da sam osoba koja puno daje ljudima koje volim, baš kao i Dolores. Što se tiče razlika, ja sam osoba koja voli poštivati pravila, dok je Dolores potpuno suprotna, njoj nije stalo do pravila i mišljenja ljudi, a ja marim za to", rekla je López o svojoj ulozi.

Leidi Gutierrez, koja u seriji 'Señorita 89' tumači ulogu Jocelyn (Miss Chihuahua), ističe sličnosti između sebe i svog lika u velikoj ljubavi prema obitelji i spremnosti da učini sve za njih. "Što mi se ne sviđa kod nje... Iako nisam osoba sklona religiji, vjerujem u vjeru u sebe, u obitelj i u temeljne vrijednosti koje su nam usađene... a Jocelyn se toliko čvrsto drži svojih vjerskih uvjerenja. To ne dijelimo", komentirala je Gutierrez.

Coty Camacho u seriji 'Señorita 89' tumači ulogu Ángeles (Miss Oaxaca), ističe sličnost s likom u snazi koju oboje posjeduju. "Sličnost koju imam s mojim likom je snaga koju obje imamo, ali, da, postoje stvari koje su me zbunjivale u vezi s njom, koje nisam nikada doživjela, poput majčinstva. Nije bilo teme za raspravu hoću li biti majka ili ne, ali lik mi omogućuje da doživim biti samohrana majka u Meksiku gdje svi zatvaraju vrata pred tobom zbog toga što si samohrana majka. Dakle, teško mi je razumjeti je", rekla je Camacho.

