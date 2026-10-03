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'Traitors Srbija' oduševio gledatelje! Na IMDb-u ima impresivnu ocjenu 9,2

Regionalni reality show 'Traitors Srbija', koji gledatelji mogu pratiti na platformi Voyo, privukao je veliku pozornost, a visoka ocjena na popularnoj filmskoj i televizijskoj bazi IMDb dodatno potvrđuje koliko je zainteresirao publiku

RTL.hr
03.10.2026 16:00

'Traitros Srbija' se može pohvaliti impresivnom ocjenom 9,2 od mogućih 10, što je rezultat kojim se ne mogu pohvaliti ni mnogi poznati televizijski naslovi.

Napetost, neizvjesnost, spletke i neočekivani preokreti samo su dio onoga što gledatelje očekuje u showu 'Traitors Srbija'. Ovaj psihološki reality format temelji se na igri povjerenja i izdaje, u kojoj natjecatelji moraju otkriti tko među njima govori istinu, a tko vješto skriva svoje namjere.

Traitors Srbija
Traitors Srbija FOTO: Voyo

Visoka ocjena na IMDb-u pokazuje da je show ostavio snažan dojam na korisnike koji su ga ocijenili. S ocjenom 9,2 od 10, 'Traitors Srbija' može se pohvaliti iznimno pozitivnim reakcijama na ovoj popularnoj platformi za ocjenjivanje filmskog i televizijskog sadržaja.

Posebna čar showa krije se u činjenici da nitko nikome ne može potpuno vjerovati. Savezništva se stvaraju i raspadaju, sumnje rastu iz epizode u epizodu, a čak se i naizgled najiskreniji odnosi mogu pokazati kao dio pomno osmišljene strategije.

Traitors Srbija
Traitors Srbija FOTO: Voyo

U ovoj igri nije dovoljno biti samo snalažljiv. Potrebno je znati čitati ljude, prepoznati laži i donijeti pravu odluku u trenutku kada je pritisak najveći. Upravo ta kombinacija psihološke igre, emocija i nepredvidivih obrata čini 'Traitors Srbija' posebno zanimljivim za gledanje.

Ako volite reality showove u kojima ništa nije onako kako se na prvi pogled čini, 'Traitors Srbija' donosi upravo takvu dozu napetosti. 'Traitors Srbija' ne propustite na platformi Voyo.

traitors srbija
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