Tražite film za Valentinovo? Ovi naslovi na platformi Voyo su pun pogodak

Bilo da ste zaljubljeni, u fazi preispitivanja osjećaja ili jednostavno želite provesti večer uz priču koja dira u srce, Voyo donosi izbor filmova koji slave ljubav u svim njezinim nijansama. Od romantičnih susreta i sudbinskih odluka do priča o oprostu i novim počecima, ovi filmovi idealni su za Valentinovo - sami, u dvoje ili uz čokoladu i dekicu. U nastavku donosimo popis naslova koji će savršeno upotpuniti najromantičniju večer u godini.

Tu sam pred tobom

Priča temeljena na bestseleru JoJo Moyes – 'Tu sam pred tobom' donosi dirljivu priču o Lou (Emilia Clarke), jednostavnoj djevojci koja postaje njegovateljica imućnom Willu (Sam Claflin), ostavljenom paraliziranim nakon nesreće. Ovaj emotivni film, istražuje kako se njihovi životi prepliću na neočekivane načine. Lou, čija vedra narav počinje nestajati pod teretom Willlovog pesimizma, polako mu pomaže pronaći ljepotu u novoj realnosti i dokazati da je život više od onoga što on misli. Will pretvara svoju duboku bol u inspiraciju za novi početak s Lou.

Pokajanje

'Pokajanje' je potresna i vizualno raskošna drama o moći riječi, nesporazumima i razarajućoj snazi krivnje. Smješten u Englesku prije i tijekom Drugog svjetskog rata, film 'Pokajanje prati Ceciliju i Robbieja, čiju ljubav uništi laž njezine mlađe sestre Briony. U trenutku dječje ljubomore Briony ga lažno optuži za zločin, što ga odvodi u zatvor i na bojište te zauvijek mijenja živote cijele obitelji. Godinama kasnije, Briony, sada spisateljica, živi s teretom krivnje i željom za iskupljenjem. Okajanje je film o ljubavi koja nije imala šansu, o nepravdi koja ostavlja trajan ožiljak i o potrazi za oprostom, uz snažnu režiju, glumu i glazbu.

Koja je ona prava?

'Koja je ona prava?' je romantična komedija koja prati Will Hayesa, oca u New Yorku, koji se nalazi usred razvoda. Njegova desetogodišnja kći, Maya, počinje ga ispitivati o njegovom životu prije braka, želeći saznati sve o tome kako su njezini roditelji upoznali i zaljubili. Will joj prepričava svoju priču iz 1992. godine, kada je bio mladi političar iz Wisconsina koji se preselio u New York kako bi radio na Clintonovoj kampanji. Priča o njegovim ljubavnim vezama s tri različite žene izaziva Mayinu znatiželju. Je li to Emily, njegova studentica koja je bila uvijek uz njega? Je li to April, njegova najbolja prijateljica? Ili je to ambiciozna novinarka? Kako Maya slaže dijelove ljubavne slagalice, počinje shvaćati da ljubav nije jednostavna. Koja je ona prava? je film o ljubavi, drugoj šansi i neizvjesnosti koja je dio svakog ljubavnog života.

Počinjem ponovno

Američka romantična komedija, 'Počinjem ponovno', prati Alice Kinney (Reese Witherspoon), nedavno razvedenu majku dvoje djece, koja odlučuje započeti novi život u Los Angelesu. Na proslavi svog 40. rođendana upoznaje trojicu mladih filmaša koji nemaju gdje živjeti, pa ih impulzivno poziva da se presele kod nje. Kako se odnosi između njih razvijaju, film Počinjem ponovno postaje priča o ljubavi, obitelji, nepredvidivim životnim odlukama i potrazi za srećom. No, kada se u priču uključi i njezin bivši suprug (Michael Sheen), situacija postaje još složenija. Uz šarmantnu izvedbu Reese Witherspoon i toplu atmosferu, film Počinjem ponovno savršena je kombinacija romantike i humora, idealna za sve ljubitelje laganih i emotivnih filmova.

Čarolija na mjesečini

Film 'Čarolija na mjesečini' očaravajuća je priča o Stanleyu, ciničnom mađioničaru koji se specijalizirao za razotkrivanje lažnih spiritualista. Njegova najnovija meta je Sophie, spiritualistkinja čije sposobnosti izazivaju Stanleyevu sumnju. Kako radnja Čarolije na mjesečini odmiče, Stanleyjeva profesionalna ravnodušnost prema Sophie počinje slabiti. Ne samo da počinje sumnjati u svoje uvjerenje o njenim prevarantskim metodama, već se i, na svoje iznenađenje, zaljubljuje u nju. Ova složena dinamika srž je Čarolije na mjesečini, gdje se isprepliću pitanja vjere, skepticizma i ljubavi. Woody Allen, oskarovac i autor ovog djela, vješto navigira kroz ove teme, stvarajući film koji je istovremeno zabavan i duboko misaon. Čarolija na mjesečini nije samo istraživanje ljudske potrebe za vjerovanjem u nešto veće, već i introspektivna priča o osobnom rastu i promjeni. Kroz prekrasne krajolike i živopisne likove, Čarolija na mjesečini očarava gledatelje, dovodeći ih do razmišljanja o granicama između realnosti i iluzije te moći ljubavi da promijeni naše najdublje uvjerenje.

Glazbena ljubav

Film 'Glazbena ljubav', snimljen prema romanu 'Juliet, gola' Nicka Hornbyja, komična je priča koja istražuje život, ljubav i neočekivane životne prilike. Annie (Rose Byrne) i Duncan (Chris O'Dowd) u dugogodišnjoj su vezi, a Duncanova opsesija opskurnim rock-glazbenikom Tuckerom Croweom (Ethan Hawke) dominira njihovim životom. Glazbena ljubav dobiva novi smjer kada se pojavljuje akustična demo-snimka Tuckerove pjesme stara dvadeset i pet godina, što ih dovodi do neočekivanog susreta sa samim Tuckerom. Taj susret iz temelja mijenja njihove živote, naročito Annien, koja počinje preispitivati svoje životne izbore i smjer u kojem se njezin život razvija. Glazbena ljubav vješto miješa humor, romantiku i glazbu, istražujući kako neočekivani događaji mogu otvoriti vrata novim počecima i prilikama za ljubav i osobni rast. Dok Annie navigira kroz svoju novootkrivenu slobodu i potencijalnu novu ljubav, film nudi toplo i duhovito promišljanje o značenju istinske strasti i sreće. Glazbena ljubav je priča koja odjekuje univerzalnim temama pronalaska sebe i prave ljubavi na najneočekivanijim mjestima.

Što ako

Film 'Što ako' je priča o Wallaceu, mladiću koji je preživio niz neuspješnih veza, i animatorici Chantry, koja živi sa svojim dugogodišnjim dečkom Benom. Kada se sretnu, među njima se razvija duboko prijateljstvo i neopisiva kemija. U isto vrijeme, postavlja se pitanje je li moguće da se prava ljubav rodi između najboljih prijatelja. Film Što ako istražuje složene emocije i dinamiku koja proizlazi kada se granice između prijateljstva i romantike zamagle. Dok Wallace i Chantry provode vrijeme zajedno, njihova povezanost se produbljuje, dovodeći do trenutaka humorističnih, ali i emocionalno nabijenih situacija koje ih natjeraju da preispitaju svoja uvjerenja o ljubavi i odnosima. Film Što ako majstorski balansira između humorističnih elemenata i istinskih emocionalnih trenutaka, čineći ovu priču duboko dirljivom. Kroz svoju radnju Što ako postavlja univerzalna pitanja o prirodi ljubavi, značenju prave sreće i mogućnosti transformacije prijateljstva u nešto više. Film Što ako tako postaje ne samo romantična komedija, već i introspektivno putovanje koje istražuje granice ljubavi i prijateljstva u modernom svijetu.

Zelena polja ljubavi

'Zelena polja' ljubavi priča je o Anthonyju i Rosemary, čije ljubavne iskre snažno gore unatoč obiteljskoj zavadi zbog zemlje koja leži između njihovih farmi. Ovaj romantični sukob odvija se na bujnim, zelenim poljima Irske, gdje se Anthony (Dornan) bori s omalovažavanjem svog oca i prijetnjama da će obiteljski posjed prepustiti svom američkom rođaku, Adamu. S druge strane, Rosemary (Blunt) nosi teret srama iz djetinjstva koji joj je Anthony nenamjerno prouzročio, ali njihova međusobna privlačnost je neporeciva i prijeti zapaliti zelena polja ljubavi svojom strašću. Rosemaryna majka, Aoife, svim snagama pokušava pomiriti obitelji, vjerujući u moć ljubavi iznad svega. No dramatičan obrat događa se kada Adam (Hamm) dolazi s planom zavesti Rosemary i odvesti je na brzinsko putovanje u Manhattan, nadajući se da će osvojiti njezino srce. Usprkos ovim preprekama, Zelena polja ljubavi ističu kako je prava ljubav neuništiva i sposobna prevladati sve nedaće. Anthonyjeva unutarnja borba za izražavanje svojih osjećaja prema Rosemary i njezina nepokolebljiva vjernost svojoj ljubavi čine srž ovog emocionalno nabijenog narativa.

