Dva dana do borilačkog spektakla! Domaći borac Ivan Erslan za RTL.hr: 'Spreman sam, nema izgovora'

Imam zahtjevnog protivnika ispred sebe. Uskoro je borba. Meni je to bilo nepoznato ime prije borbe, ali kad sam malo proučavao, ispao je jako opasan borac. Borio se s vrhunskim protivnicima. Puno boljom konkurencijom nego što sam se ja borio tako da očekujem tvrd i jako zahtjevan meč. Moram takve ljude pobjeđivati da bih napravio nešto ozbiljno u karijeri. Spreman sam na najveći izazov. Pripreme su prošle kaotično, bilo je tu svega, dosta ozljeda i stranputica, ali spreman se. Nema izgovora. Idem spreman u meč 100 posto. Vidjet ćemo što će biti.

Borba je u subotu. Kako izgleda vaš tjedan pred borbu?

Uglavnom snižavamo intentitet posljednji tjedan, radimo neke sekvence koje će se događati u meču. Više obraćamo pažnju koja bi mogla biti njegova prijetnja i spremamo svoj odgovor na to. Uglavnom radimo fokusere i kondiciju održavamo na visokoj razini. To je to. Pustimo tijelo da se odmori prije meča.

Kako skidate kilograme i kako to podnosite?

Ovo je dosad što sam najlakši prije borbe. Imam nekih 98 i pol kilograma, a moram ih skinuti još pet. To je stvarno smiješno u našem sportu. Mislim da ću uspjeti bez saune, bez pijenja previše vode, sve ću uspjeti odraditi sa zdravom prehranom i svojim nutricionistima. S te strane me očekuje dosta lagan posao i to bi mogla biti prednost jer sigurno ću ući energičnije i spremije u meč?

Što znate o svom suparniku?

Kompletan je borac, a ono što bih izdvojio je upornost i želja za pobjedom. Neće sigurno odustati nakon što primi teži udarac i borit će se do posljednje kapi krvi. To je ono što moraš respektirati kod takih boraca. Iz čudnih kuteve i akcija baca udarce. Moram se dobro pripremiti.

