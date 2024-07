Uzbudljive filmske priče i reality show prepun drame: Provedite vruće ljetne večeri uz platformu Voyo!

Pretplatnici platforme Voyo u najnovijim epizodama reality showa 'Love Island UK' mogu uživati svakog dana ovog ljeta! Nova sezona reality showa donosi uzbudljive trenutke i romantične zaplete u izoliranoj vili u Španjolskoj. U ovoj popularnoj emisiji samci iz cijelog Ujedinjenog Kraljevstva moraju se upariti kako bi ostali u igri, što uključuje razna natjecanja, romantične spojeve i, naravno, puno drame. Maya Jama vraća se u još jednu sezonu kao voditeljica tog natjecateljskog showa, a prethodno je vodila i 10. sezonu emisija 'Love Island UK', 'Love Island All Stars' i prvu sezonu 'Love Island Games'. Poznata lica su u vili, ali i puno novih koji su se spremni boriti do kraja za glavnu nagradu nove sezone. Svakodnevni dramatični obrati i formiranje novih parova čine 'Love Island UK' neodoljivim sadržajem dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju hoće li se ljubav među natjecateljima razviti do kraja showa ili biti prekinuta sljedećim izazovom.