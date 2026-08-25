Veliki povratak Hrvatske na svjetsku malonogometnu scenu! Utakmicu s Afganistanom pratite na platformi Voyo

Hrvatska se nalazi u iznimno zahtjevnoj skupini G uz vrlo jaku Italiju, Afganistan i Peru, pa je od presudne važnosti već na samom početku zabilježiti pozitivan rezultat te steći potrebno samopouzdanje i pravi natjecateljski ritam. Utakmica protiv Afganistana bit će pravi test trenutačne forme naših malonogometaša i idealna prilika da se na najbolji mogući način otvori put prema novoj svjetskoj medalji.
Upravo u Essenu 2023. godine naša reprezentacija počela je ostvarivati najveće uspjehe osvajanjem četvrtog mjesta, a posebno se može pohvaliti europskim srebrom iz 2024. i broncom iz 2025. godine te brončanim odličjem s posljednjeg Svjetskog prvenstva u Omanu 2024. godine. Propuštanje prošlogodišnjeg turnira u Meksiku zbog financijskih razloga našim reprezentativcima predstavlja samo dodatni motiv da u Njemačkoj pokažu svoju punu snagu!
Najbolje hrvatske malonogometaše predvodit će izbornik Dino Kovač koji je poručio: ''Veselimo se povratku na Svjetsko prvenstvo. Iza nas su odlični rezultati posljednjih godina i oni nam daju pravo vjerovati da i u Essenu možemo napraviti velike stvari. Svjesni smo kvalitete protivnika i činjenice da na Svjetskom prvenstvu nema lakih utakmica, ali vjerujemo u ovu reprezentaciju. Prvi cilj je proći skupinu, a nakon toga ćemo ići utakmicu po utakmicu. Hrvatska je posljednjih godina pokazala da pripada samom vrhu ovoga sporta i želimo to ponovno potvrditi u Essenu."
Nakon subotnjeg okršaja s Afganistanom, Hrvatsku u nastavku natjecanja u skupini G očekuju još dva velika izazova. U drugom kolu, koje se igra u ponedjeljak, 31. kolovoza u jutarnjem terminu od 11 sati Hrvatska će odmjeriti snage protiv najveće nepoznanice za hrvatski stožer, reprezentacije Perua. Nakon te utakmice slijedi vjerojatno odlučujući susret za pobjednika skupine. U srijedu, 2. rujna u 16 sati Hrvatska igra protiv starog rivala, reprezentacije Italije! Utakmice možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo.
Socca nogomet, u Hrvatskoj poznatiji i kao nogomet na šesterce, dinamična je i iznimno atraktivna inačica malog nogometa u formatu šest na šest" (pet igrača na terenu i vratar). Bez pravila zaleđa, uz brze izmjene te dva poluvremena od po 25 minuta, ovaj format od igrača zahtijeva vrhunsku tehniku i visoki intenzitet, a gledateljima garantira mnogo pogodaka i puno neizvjesnosti.
Zbog nedolaska reprezentacije Južnoafričke Republike na prvenstvo, Hrvatska će svoju prvu utakmicu igrati protiv Afganistana u subotu, 29. kolovoza u 17 sati, uz prijenos na kanalu ZonaSport na platformi Voyo!