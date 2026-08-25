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Veliki povratak Hrvatske na svjetsku malonogometnu scenu! Utakmicu s Južnoafričkom Republikom pratite na platformi Voyo

Hrvatska malonogometna reprezentacija vraća se u vrh socca nogometa nakon jednogodišnjeg izbivanja! S obzirom da prošle godine nije nastupila na Svjetskom prvenstvu u Meksiku, nadolazeći turnir u Njemačkoj označit će veliki povratak Hrvatske na svjetsku malonogometnu scenu! Njemački grad Essen od 28. kolovoza do 6. rujna bit će poprište Socca Svjetskog prvenstva, koje će na jednom mjestu okupiti čak 48 najboljih reprezentacija svijeta. Prvi ispit za naše reprezentativce na rasporedu je ove subote, 29. kolovoza s početkom u 17 sati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo, kada igraju protiv reprezentacije Južnoafričke Republike

RTL.hr
25.08.2026 13:55

Hrvatska se nalazi u iznimno zahtjevnoj skupini G uz vrlo jaku Italiju, Južnoafričku Republiku i Peru, pa je od presudne važnosti već na samom početku zabilježiti pozitivan rezultat te steći potrebno samopouzdanje i pravi natjecateljski ritam. Utakmica protiv Južnoafričke Republike bit će pravi test trenutačne forme naših malonogometaša i idealna prilika da se na najbolji mogući način otvori put prema novoj svjetskoj medalji. 

Hrvatska malonogometna reprezentacija
Hrvatska malonogometna reprezentacija FOTO: Voyo

Hrvatska i Južnoafrička Republika dosad su odigrale jedan službeni međusobni dvoboj na Svjetskom prvenstvu u Omanu 2024. godine, kada su naši slavili s uvjerljivih 5:2. U susretu na pripremnom turniru Socca Aegean Cup u Grčkoj Hrvatska je trijumfirala s 8:3.

Hrvatska malonogometna reprezentacija
Hrvatska malonogometna reprezentacija FOTO: Voyo

Upravo u Essenu 2023. godine naša reprezentacija počela je ostvarivati najveće uspjehe osvajanjem četvrtog mjesta, a posebno se može pohvaliti europskim srebrom iz 2024. i broncom iz 2025. godine te brončanim odličjem s posljednjeg Svjetskog prvenstva u Omanu 2024. godine. Propuštanje prošlogodišnjeg turnira u Meksiku zbog financijskih razloga našim reprezentativcima predstavlja samo dodatni motiv da u Njemačkoj pokažu svoju punu snagu!

Hrvatska malonogometna reprezentacija
Hrvatska malonogometna reprezentacija FOTO: Voyo

Najbolje hrvatske malonogometaše predvodit će izbornik Dino Kovač koji je poručio: ''Veselimo se povratku na Svjetsko prvenstvo. Iza nas su odlični rezultati posljednjih godina i oni nam daju pravo vjerovati da i u Essenu možemo napraviti velike stvari. Svjesni smo kvalitete protivnika i činjenice da na Svjetskom prvenstvu nema lakih utakmica, ali vjerujemo u ovu reprezentaciju. Prvi cilj je proći skupinu, a nakon toga ćemo ići utakmicu po utakmicu. Hrvatska je posljednjih godina pokazala da pripada samom vrhu ovoga sporta i želimo to ponovno potvrditi u Essenu."

Hrvatska malonogometna reprezentacija
Hrvatska malonogometna reprezentacija FOTO: Voyo

Nakon subotnjeg okršaja s Južnoafričkom Republikom, Hrvatsku u nastavku natjecanja u skupini G očekuju još dva velika izazova. U drugom kolu, koje se igra u ponedjeljak, 31. kolovoza u jutarnjem terminu od 11 sati Hrvatska će odmjeriti snage protiv najveće nepoznanice za hrvatski stožer, reprezentacije Perua. Nakon te utakmice slijedi vjerojatno odlučujući susret za pobjednika skupine. U srijedu, 2. rujna u 16 sati Hrvatska igra protiv starog rivala, reprezentacije Italije! Utakmice možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo.

Hrvatska malonogometna reprezentacija
Hrvatska malonogometna reprezentacija FOTO: Voyo

Socca nogomet, u Hrvatskoj poznatiji i kao nogomet na šesterce, dinamična je i iznimno atraktivna inačica malog nogometa u formatu šest na šest" (pet igrača na terenu i vratar). Bez pravila zaleđa, uz brze izmjene te dva poluvremena od po 25 minuta, ovaj format od igrača zahtijeva vrhunsku tehniku i visoki intenzitet, a gledateljima garantira mnogo pogodaka i puno neizvjesnosti.

Hrvatska malonogometna reprezentacija
Hrvatska malonogometna reprezentacija FOTO: Voyo

U borbu za novu svjetsku medalju Hrvatska kreće susretom protiv Južnoafričke Republike u subotu, 29. kolovoza u 17 sati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo!

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