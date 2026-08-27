Više od 10 tisuća sati sadržaja, širenje Voyo Original ponude i kapitalni projekt koji spaja cijelu regiju – platforma Voyo slavi treći rođendan!

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Tri godine u kojima smo od ideje došli do navike - poentira Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria sumirajući tri godine platforme Voyo. "Voyo je vodeća domaća platforma u regiji i druga najveća streaming usluga na hrvatskom tržištu. U Sloveniji je, pak, Voyo vodeći streaming servis", ističe Lončarić. Od pokretanja 2023. godine platforma Voyo je u protekle tri godine ponudila nekoliko licenciranih naslova, više od 10 tisuća sati sadržaja, Voyo Original ponudu i ulaganja u domaću produkciju. Platforma napreduje i tehnološki, a uspjeh Voyo bilježi i u širenju diljem regije - uz Hrvatsku i Sloveniju, Voyo je dostupan i na tržištima Srbije i Bosne i Hercegovine. "Ljudi su Voyo prihvatili kao svoju platformu, onu koja stvarno govori njihovim jezikom. Prije tri godine bili smo novi servis kojem su korisnici davali priliku, a danas smo dio večeri u kućanstvu. To je najveći skok koji se dogodio", ističe Lončarić.

icon-expand Voyo rođendan FOTO: Voyo

Pretplata na streaming servis je i odluka - ona koju cijelo kućanstvo donosi svakog mjeseca. Zbog toga, ekipa iza platforme Voyo strateški i sustavno radi na raznolikosti ponude - dramskim serijama, reality sadržaju, dječjem sadržaju i bogatim sportskim prijenosima. Voyo Original temelj je platforme, a u njega se ubrajaju veliki projekti poput serije 'IQ 160' i nadolazećeg showa 'Love Island Adria'. Usto, tu su i sportski i prijenosi uživo - poput 'FNC' priredbe i prijenosa Formule 1 te velike regionalne produkcije poput 'Senki nad Balkanom', 'Južnog vetra', 'Tajkuna' i 'Tome'.

icon-expand Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo