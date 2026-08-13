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Više od zabave: Zašto djeca i roditelji obožavaju 'Psiće u ophodnji' i koje nam važne lekcije donose?

Bilo da se radi o spašavanju nestašne kokoši gradonačelnice Goodway ili popravku srušenog mosta, jedno je sigurno – četveronožni junaci iz Zaljeva pustolovina uvek pronađu rješenje. Globalni animirani hit "Psići u ophodnji" (PAW Patrol) već godinama drži vrh popularnosti među najmlađima, no iza šarenih vozila i zaraznih pjesmica krije se puno više od obične zabave za djecu

RTL.hr
13.08.2026 15:00

Ovaj omiljeni serijal donosi snažne edukativne i odgojne poruke koje psiholozi i pedagozi iznimno hvale, a u nastavku donosimo zašto je ovaj crtić toliko poseban.

Ključne lekcije koje djeca uče uz omiljene junake

Snaga zajedništva: "Nijedan psići nije premalen!"

Središnja misao svake epizode jest važnost timskog rada. Dječak Ryder nikada ne šalje samo jednog člana u akciju, već pažljivo analizira problem i bira psiće čije se jedinstvene vještine najbolje nadopunjuju. Na taj se način djeci šalje jasna poruka da je svatko od nas važan te da se naše različitosti u timu savršeno isprepliću. Serija slavi suradnju umjesto individualizma, naglašavajući da se najveći izazovi rješavaju zajedničkim snagama.

Psići u ophodnji
Psići u ophodnji FOTO: Voyo

Rješavanje problema bez panike

Osim timskog rada, serija promiče i strukturirano rješavanje problema. Svaka avantura prati jasan i poučan obrazac – od identifikacije problema i okupljanja tima u bazi, preko analize situacije i dodjele zadataka, pa sve do same izvedbe plana. Takav pristup pomaže najmlađima u razvoju kognitivnih vještina i uči ih kako se sa svakodnevnim izazovima treba suočiti mirne glave, logičkim razmišljanjem i s promišljenim pristupom.

Psići u ophodnji
Psići u ophodnji FOTO: Voyo

Empatija, solidarnost i prihvaćanje pogrešaka

Ophodnja pomaže svima u nevolji bez ikakvih predrasuda, bilo da je riječ o sugrađanima, životinjama ili čak nestašnim mačkama rivalskog gradonačelnika Humdingera. Kroz likove poput nespretnog Marshalla, djeca uče iznimno važnu životnu lekciju: u redu je pogriješiti i ispasti nespretan, sve dok imamo hrabrosti, ne odustajemo i nastavljamo pokušavati.

Ako tražite savršen sadržaj za svoje najmlađe koji spaja vrhunsku zabavu i vrijedne životne lekcije, ne trebate tražiti dalje. Uskočite u nezaboravne avanture ove hrabre družine – omiljene epizode i filmove "Psići u ophodnji" gledajte na platformi Voyo!

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