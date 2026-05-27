Voditeljica 'Love Islanda' Maya Jama i slavni nogometaš prekinuli! Skandal na Instagramu okončao vezu i šokirao fanove

Prekid je dogovoren krajem travnja, neposredno prije nego što je Maya otputovala u Škotsku na snimanje showa The Celebrity Traitors. "Maya i Ruben proveli su predivno vrijeme zajedno, ali s obzirom na karijere koje su u punom pogonu, shvatili su da je bolje razići se", rekao je izvor. Dok se Maya priprema za novu sezonu Love Islanda, Ruben se fokusira na nastup s portugalskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu.

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Problemi u vezi otkrili su se i kroz Diasovo online ponašanje, poznato kao "toe dipping" – praćenje atraktivnih djevojaka na Instagramu samo kako bi vidio hoće li uzvratiti praćenje. Sličan obrazac pojavio se i tijekom veze s Mayom, što je izazvalo sumnju, iako nije bilo naznaka fizičke prevare.

Tjedan dana nakon prekida, Ruben je kontaktirao bivšu natjecateljicu australskog Love Islanda, a nedavno i drugu atraktivnu djevojku, što je dodatno naglasilo kraj veze. Digitalni tragovi romanse izbrisani su s društvenih mreža oboje, uključujući zajedničke fotografije s putovanja i romantičnih trenutaka.