Voyo donosi istinitu priču o jugoslavenskoj mafiji u Švedskoj! Ovo je nova serija koju morate pogledati

Serija 'Mafija' , koja je dostupna na platformi Voyo , napeta je kriminalistička drama koja vas vodi u Švedsku 90-ih godina, gdje naizgled miran i uređen svijet polako počinje pucati pod pritiskom organiziranog kriminala. Serija je temeljena na istinitim događajima jugoslavenskih mafija u Švedskoj.

U središtu priče je jugoslavenski imigrant Radovan "Jakov" Jaković, koji u potrazi za boljim životom ulazi u opasan svijet krijumčarenja duhana. Njegova ambicija i želja za uspjehom vode ga sve dublje u kriminal, dok s druge strane stoji odlučna policijska službenica Gunn Philak. Upravo ona među prvima shvaća razmjere prijetnje koja se širi iz sjene i kreće u borbu da je zaustavi.

'Mafija' donosi sudar dva svijeta – jednog koji želi sve i drugog koji to mora spriječiti. Kroz napetu radnju, serija istražuje teme ambicije, preživljavanja i cijene koju na kraju plaćaju obje strane, dok se sigurno društvo pretvara u poprište borbe za moć.

Svaki dan vas čeka nova epizoda, pa je idealna za binganje i svakodnevnu dozu napetosti. Ako volite mračne kriminalističke priče s jakim likovima i stvarnom emocionalnom težinom, 'Mafija' je serija koju ne želite propustiti.

