Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

Voyo donosi istinitu priču o jugoslavenskoj mafiji u Švedskoj! Ovo je nova serija koju morate pogledati

Ako tražite novu seriju koja će vas odmah uvući u radnju, 'Mafija' na Voyo platformi je pravi izbor

RTL.hr
27.04.2026 18:00

Serija 'Mafija', koja je dostupna na platformi Voyo, napeta je kriminalistička drama koja vas vodi u Švedsku 90-ih godina, gdje naizgled miran i uređen svijet polako počinje pucati pod pritiskom organiziranog kriminala. Serija je temeljena na istinitim događajima jugoslavenskih mafija u Švedskoj.

FOTO: Voyo

U središtu priče je jugoslavenski imigrant Radovan "Jakov" Jaković, koji u potrazi za boljim životom ulazi u opasan svijet krijumčarenja duhana. Njegova ambicija i želja za uspjehom vode ga sve dublje u kriminal, dok s druge strane stoji odlučna policijska službenica Gunn Philak. Upravo ona među prvima shvaća razmjere prijetnje koja se širi iz sjene i kreće u borbu da je zaustavi.

FOTO: Voyo

'Mafija' donosi sudar dva svijeta – jednog koji želi sve i drugog koji to mora spriječiti. Kroz napetu radnju, serija istražuje teme ambicije, preživljavanja i cijene koju na kraju plaćaju obje strane, dok se sigurno društvo pretvara u poprište borbe za moć.

FOTO: Voyo

Dodatni razlog za gledanje? Svaki dan vas čeka nova epizoda, pa je idealna za binganje i svakodnevnu dozu napetosti. Ako volite mračne kriminalističke priče s jakim likovima i stvarnom emocionalnom težinom, 'Mafija' je serija koju ne želite propustiti.

Ne propustite napetu seriju 'Mafija' na platformi Voyo – nova epizoda čeka vas svakog dana!

mafija voyo voyo
