Voyo slavi 3. rođendan i časti! Budite kreativni i osvojite nagradu

Voyo je tijekom protekle tri godine donio brojne domaće i strane serije, filmove, reality i zabavne formate, a sada vas je povodom rođendana odlučio uključiti u slavlje.

Zadatak je jednostavan – potrebno je u komentarima na službenim Voyo profilima na Facebooku ili Instagramu napisati čestitku za treći rođendan platforme. No obična čestitka možda neće biti dovoljna jer se traži kreativnost.