Voyo slavi 3. rođendan i časti! Budite kreativni i osvojite nagradu

Voyo je tijekom protekle tri godine donio brojne domaće i strane serije, filmove, reality i zabavne formate, a sada vas je povodom rođendana odlučio uključiti u slavlje.
Zadatak je jednostavan – potrebno je u komentarima na službenim Voyo profilima na Facebooku ili Instagramu napisati čestitku za treći rođendan platforme. No obična čestitka možda neće biti dovoljna jer se traži kreativnost.
Sudionici mogu biti duhoviti, napisati čestitku u rimi, inspirirati se omiljenim showom ili osmisliti nešto sasvim neočekivano. Mašti je prepušteno na volju, a trud bi se nekima mogao i isplatiti.
Najkreativnije čekaju nagrade
Pet najkreativnijih čestitki bit će nagrađeno Voyo merch paketom, a u natječaju mogu sudjelovati postojeći Voyo pretplatnici, odnosno oni koji svoju pretplatu aktiviraju do završetka natječaja. Svaki sudionik može poslati jedan odgovor.
Natječaj traje do 3. rujna u 23:59 sati, a čestitke se ostavljaju u komentarima ispod rođendanske objave na Voyo Facebooku i Instagramu.