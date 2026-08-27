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Voyo slavi 3. rođendan i časti! Budite kreativni i osvojite nagradu

Tri godine serija, filmova, omiljenih showova i onog svima dobro poznatog samo još jednu epizodu" – platforma Voyo slavi svoj treći rođendan, a ovom posebnom prilikom pripremila je i iznenađenje za svoje pretplatnike

RTL.hr
27.08.2026 17:48

Voyo je tijekom protekle tri godine donio brojne domaće i strane serije, filmove, reality i zabavne formate, a sada vas je povodom rođendana odlučio uključiti u slavlje.

Zadatak je jednostavan – potrebno je u komentarima na službenim Voyo profilima na Facebooku ili Instagramu napisati čestitku za treći rođendan platforme. No obična čestitka možda neće biti dovoljna jer se traži kreativnost.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Sudionici mogu biti duhoviti, napisati čestitku u rimi, inspirirati se omiljenim showom ili osmisliti nešto sasvim neočekivano. Mašti je prepušteno na volju, a trud bi se nekima mogao i isplatiti.

Najkreativnije čekaju nagrade

Pet najkreativnijih čestitki bit će nagrađeno Voyo merch paketom, a u natječaju mogu sudjelovati postojeći Voyo pretplatnici, odnosno oni koji svoju pretplatu aktiviraju do završetka natječaja. Svaki sudionik može poslati jedan odgovor.

Natječaj traje do 3. rujna u 23:59 sati, a čestitke se ostavljaju u komentarima ispod rođendanske objave na Voyo Facebooku i Instagramu.

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