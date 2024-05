Vrhunski borilački spektakl i raskošne dramske serije: Voyo idući tjedan gledateljima nudi prave hitove!

FNC uzbuđenja nastavljaju se novom priredbom u Beogradu, 1. lipnja od 19 sati, uz prijenos uživo na platformi Voyo. Akcijski spektakl, miting najboljih boraca regije seli se u Beograd i zove 'Bosses of Belgrade'! U beogradskoj areni MMA šefovi će pokazati tko je istinski vladar svoje kategorije, što će, kao i do sada, poklonici borbenog spektakla u cijelost moći pratiti na platformi Voyo. Glavne zvijezde ovog sportskog događanja su Darko The Hammer' Stošić (32, 20-6) i Miran Slo Rocky' Fabjan (39, 4-2), te Vaso Psychopath' Bakočević (34, 43-24-1) i Marko Skullcrusher' Bojković (22, 5-0). Nastupit će i prvak FNC-a, Hrvat Francisco Croata' Barrio (34, 12-4). Glavni meč večeri bit će okršaj Srbina Darka Hammera' Stošića (32, 20-6), koji je i prvi izazivač u teškoj kategoriji u KSW-u, protiv Slovenca Mirana Slo Rockyja' Fabjana (39, 4-2), koji je trijumfirao na FNC-u 15 u Ljubljani protiv Žgele, a prije toga svladao je i Tomislava The Beasta' Spahovića (34, 9-7). Slo Rocky pred sobom ima najveći izazov karijere, ali je spreman na veliki pothvat protiv Stošića.