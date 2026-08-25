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Zamislite da imate sve, a onda se probudite kao sluga! Hit-komedija s Milošem Bikovićem stigla na Voyo

Ako ste raspoloženi za dobru dozu smijeha, na Voyo je stigao film 'Sluga', popularna ruska komedija redatelja Klima Shipenka s poznatim srpskim glumcem Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi

RTL.hr
25.08.2026 17:00

Ovoga puta Miloša Bikovića gledamo kao razmaženog bogataškog sina koji preko noći ostaje bez svega na što je navikao.

Od života u luksuzu do – sluge

Biković utjelovljuje Grišu, mladića kojem novac i privilegije omogućuju da živi bez granica i posljedica. Navikao je dobiti sve što poželi, no njegovo neodgovorno ponašanje naposljetku prelijeva čašu. Njegov otac odlučuje da je vrijeme za drastičnu životnu lekciju – i smišlja plan kakav Griša nije mogao ni zamisliti.

Nakon pomno inscenirane nesreće, Griša se budi uvjeren da se nekako našao u Rusiji 19. stoljeća. Nema mobitela, skupih automobila, novca ni ljudi koji će ispunjavati svaki njegov hir. Štoviše, sada je upravo on taj koji mora služiti drugima.

Sluga, Voyo
Sluga, Voyo FOTO: Voyo

Životna lekcija uz puno smijeha

Prisiljen prilagoditi se potpuno nepoznatom svijetu, Griša se prvi put susreće s fizičkim radom, odgovornošću i činjenicom da novac ne može riješiti baš svaki problem. Ono što počinje kao nevjerojatan šok postupno se pretvara u iskustvo koje će promijeniti njegov pogled na život.

Naravno, ne prolazi sve bez niza urnebesnih situacija, a Griša putem otkriva i vrijednost prijateljstva, iskrenih odnosa i ljubavi.

Hoće li se razmaženi bogataški sin doista promijeniti kada mu se oduzmu sve privilegije? Miloša Bikovića u komediji 'Sluga' gledajte na platformi Voyo.

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