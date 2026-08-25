Zamislite da imate sve, a onda se probudite kao sluga! Hit-komedija s Milošem Bikovićem stigla na Voyo

Ovoga puta Miloša Bikovića gledamo kao razmaženog bogataškog sina koji preko noći ostaje bez svega na što je navikao.

Biković utjelovljuje Grišu, mladića kojem novac i privilegije omogućuju da živi bez granica i posljedica. Navikao je dobiti sve što poželi, no njegovo neodgovorno ponašanje naposljetku prelijeva čašu. Njegov otac odlučuje da je vrijeme za drastičnu životnu lekciju – i smišlja plan kakav Griša nije mogao ni zamisliti.

Nakon pomno inscenirane nesreće, Griša se budi uvjeren da se nekako našao u Rusiji 19. stoljeća. Nema mobitela, skupih automobila, novca ni ljudi koji će ispunjavati svaki njegov hir. Štoviše, sada je upravo on taj koji mora služiti drugima.