Ovo su zanimljivosti o regionalnoj uspješnici 'Tajne vinove loze'!

Regionalna serija 'Tajne vinove loze' prati intrigantnu priču između dvije vinarske obitelji, Tomovića i Smiljanića. U središtu priče su strastveni proizvođači vina, Vuk Tomović i Vera Smiljanić, čija se ljubav iz mladosti, zbog tragičnih okolnosti, prekinula na više od dvadeset godina. U suvremenom vremenu, njihovi putevi se ponovno spajaju - Vuk, vlasnik najveće vinarije u regiji, teži komercijalnom uspjehu i širenju na strana tržišta, dok je Vera mali proizvođač suočen s financijskim izazovima. Vuk i Vera udružuju snage, obnavljaju svoj odnos, ponovno otkrivaju ljubav i suočavaju se s raznovrsnim izazovima, bilo da su oni osobne ili poslovne prirode. U isto vrijeme, stari tajni događaji iz prošlosti izlaze na vidjelo, sve to u trci za ljubavlju i ostvarenjem zajedničkog sna, iz kojeg nijedno od njih ne želi odustati.

Kuća u kojoj je snimana serija 'Tajne vinove loze' smještena je na Vilinim vodama u Beogradu. Sloboda i Vojin su kao glavni junaci provodili tamo i do 12 sati dnevno s kolegama, a svaka epizoda je u prosjeku snimana dan i pol. Producent serije Dejan Karaklajić izjavio je da su radili na setu tri mjeseca i da je cijeli projekt koštao 380.000 eura. Svaku epizodu serije 'Tajne vinove loze' u prosjeku je gledalo milijun ljudi.

Glumica Milica Zarić doživjela je neugodnost kada je ušla u taksi zbog svoje uloge glavnog ženskog negativca u seriji Tajne vinove loze'.

"U taksiju mi je vozač rekao: 'Jao, nekoliko puta mi je došlo da vas zadavim zbog uloge koju igrate u seriji'", podijelila je glumica svoje iskustvo. Slična situacija se dogodila i u trgovini, gdje joj je jedna gospođa prigovorila: "Znam da je to samo serija, ali strašno je to što radite." Milica je odgovorila da to ne radi ona, već njezina antijunakinja, ali je također istaknula podršku koju dobiva za ulogu Jelene.

