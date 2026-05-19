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Zbog nje je cijeli svijet gledao 'Love Island USA': Tko je Leah Kateb?

Leah Kateb, zvijezda 'Love Islanda USA', postala globalni fenomen

RTL.hr
19.05.2026 17:00

Šesta sezona američke verzije 'Love Islanda' trebala je biti samo još jedno ljeto ispunjeno flertom i dramom na rajskom otoku. No, zahvaljujući jednoj natjecateljici, prerasla je u kulturni trenutak. Leah Kateb (25) nije samo osvojila drugo mjesto; redefinirala je što znači biti reality zvijezda, pretvorivši svoju sirovu autentičnost i besprijekoran modni ukus u globalni fenomen. Njezin put nastavlja se u novom showu 'Love Island: Izvan vile', koja stiže na Voyo.

Drama se nastavlja

"Nikada nije pogledala nijednu epizodu showa", otkrio je producent Simon Thomas. Njezina turbulentna veza s hvatačem zmija Robom Rauschom postala je središnji narativ sezone. Kulminacija se dogodila kada je Rob, nakon prekida, u naletu panike skočio u bazen kako bi izbjegao kamere. Taj trenutak katapultirao je gledanost i učvrstio Leahin status zvijezde. Iako je iz showa izašla s drugoplasiranim Miguelom Harichijem, s kojim je i danas, drama s Robom osigurala joj je neizbrisiv legendarni status.

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Od reality showa do modne ikone

Po izlasku iz vile, Leahina popularnost je eksplodirala. Ubrzo je postala prva natjecateljica u povijesti američkog showa koja je premašila milijun pratitelja na Instagramu; danas ih broji više od pet milijuna. No, njezin utjecaj nadilazi brojke. Postala je modna ikona, poznata po ljubavi prema arhivskim komadima vrhunskih dizajnera poput Roberta Cavallija i Versacea. Njezin stilist, Timothy Luke Garcia, koji je radio sa brojnim zvijezdama, prepoznao je njezin jedinstven osjećaj za modu. Njihova suradnja rezultirala je pamtljivim lookovima, potvrđujući da Leah nije samo influencerica, već nova vrsta celebrityja.

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Upravo taj novi život tema je spin-off serije 'Love Island: Izvan vile'. Kamere prate Leah, Miguela i druge zvijezde šeste sezone u Los Angelesu, gdje su bikinije zamijenili crvenim tepisima. Prema najavog showa, pratit ćemo njihove karijere, prijateljstva i kompleksne odnose pod budnim okom javnosti.

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Zaviri iza kulisa najgledanije sezone američke verzije Love Islanda. Premijeru 'Love Islanda: Izvan vile' ne propustite u četvrtak, 21. svibnja na platformi Voyo.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

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