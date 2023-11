Zbog uloge u filmu 'Trokut tuge' hrvatski glumac Zlatko Burić dobio europskog Oscara! Pogledajte ga na platformi Voyo

"Mislim važno je gledati i to da u "Trokutu tuge" nema nekog moralnog prsta koji kaže "ovaj je loš, ovaj nije". Ljudi su jednostavno takvi. Filipinska spremačica isto ne rabi svoju moć na najljepši način. Isto sebi ide u korist. Meni se sviđaju Rubenovi filmovi i zadaci koje glumac dobiva. Ne bavimo se previše nekom psihologijom karaktera, nego glumu upotrebljavamo da stvorimo neku situaciju i onda se nadamo da gledatelj može o njoj razmišljati. I imati neki stav. Ruben je jedan od rijetkih koji tako u filmu ima jedan brehtijanski stav. To je češći slučaj u teatru. Zato je to meni blisko jer mislim da u umjetnosti to treba raditi i blisko mi je po senzibilitetu. I po njegovim kvalitetama jer čovjek je jako duhovit. Volim Rubenov smisao za humor. Bizaran je malo. Dovede do smijeha u nekim malim stvarima", rekao je Burić za Slobodnu Dalmaciju.

