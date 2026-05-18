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Život poslije vile nije bajka! Novi spin-off 'Love Islanda' otkriva što se događa kad kamere prestanu snimati

Dok gledatelji s nestrpljenjem čekaju dolazak showa 'Love Island Adria', na Voyo stiže sadržaj koji pokazuje kako život kandidata izgleda nakon izlaska iz luksuzne vile

RTL.hr
18.05.2026 17:00

Spin-off serija 'Love Island: Beyond the Villa' donosi pogled iza kulisa najgledanije američke sezone popularnog realityja i otkriva što se događa kada ljubavne priče iz raja udare u stvarni život.

Nakon što se ugase kamere i završi ljeto puno romantike, intriga i dramatičnih preokreta, sudionike dočeka potpuno drugačija stvarnost - društvene mreže, slava, pritisak javnosti i pokušaj održavanja odnosa izvan izoliranog svijeta vile.

'Love Island: Beyond the Villa'
'Love Island: Beyond the Villa' FOTO: Voyo
'Love Island: Beyond the Villa'
'Love Island: Beyond the Villa' FOTO: Voyo

Ljubav pod reflektorima

Nova serija prati sudionike šeste sezone američkog Love Islanda', koji su nakon izlaska iz showa preko noći postali zvijezde društvenih mreža. Dok neki pokušavaju nastaviti normalan život i vratiti se starim poslovima, drugi se sve više okreću influencer karijeri i životu pod reflektorima.

U središtu priče nalaze se prijateljstva koja pucaju, bivše ljubavi koje se ponovno susreću i parovi koji pokušavaju dokazati da njihova veza može opstati i izvan vile. Posebnu pažnju privlače napeti odnosi između pojedinih kandidata, ali i otvoreni razgovori o mentalnom zdravlju, pritisku javnosti i osjećaju izolacije nakon nagle slave.

'Love Island: Beyond the Villa'
'Love Island: Beyond the Villa' FOTO: Voyo
'Love Island: Beyond the Villa'
'Love Island: Beyond the Villa' FOTO: Voyo

Nove drame nakon završetka showa

Love Island: Beyond the Villa' pokazuje da prava drama često počinje tek nakon završetka realityja. Gledatelji će pratiti raspad nekih prijateljstava, ljubavne nesigurnosti i suočavanja s posljedicama popularnosti koju je donio show.

Neki od omiljenih parova pokušavaju održati vezu na daljinu i pronaći ravnotežu između privatnog života i javne pažnje, dok drugi prolaze kroz turbulentne prekide i emocionalne razgovore pred kamerama.

'Love Island: Beyond the Villa'
'Love Island: Beyond the Villa' FOTO: Voyo

Serija ujedno donosi siroviji i realniji pogled na reality svijet – onaj u kojem sudionici više nisu samo natjecatelji u luksuznoj vili, već osobe koje pokušavaju pronaći sebe nakon što ih upozna cijeli svijet.

'Love Island: Beyond the Villa'
'Love Island: Beyond the Villa' FOTO: Voyo

Love Island: Beyond the Villa' na Voyo stiže 21. svibnja i savršeno je zagrijavanje za sve obožavatelje reality formata prije dolaska regionalne verzije showa.

A ako misliš da imaš ono što je potrebno za ljeto puno ljubavi, izazova i nezaboravnih trenutaka - prijave za 'Love Island Adria' još uvijek traju na loveisland.hr.

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