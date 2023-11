Životna priča Žarka Lauševića: Dio života proveo u zatvoru, zbog nemilog događaja govorio da nikad neće biti slobodan

Jedna sekunda može promijeniti ljudski život, a živeći primjer toga je pokojni Žarko Laušević . U devedestima jedan od najpoznatijih jugoslavenskih glumaca glumio je u desetine filmova poput 'Sivi dom', 'Šmeker', 'Lazar, a možda i njegov najpoznatiji je 'Oficir s ružom', film za kojeg je dobio i Zlatnu arenu u Puli za najbolju mušku ulogu. Izvrstan profesionalac i pionir u svom poslu, zbog kobnog događaja tog 30. lipnja 1993. godine, doživio je ono zbog čega se, kako je sam rekao, nikada nije oporavio. Naime, u noćnom izlasku tada se s njim i njegovim bratom Branimirom sukobila grupa mladića u jednoj crnogorskom kafiću, a sve je završilo tako što je Žarko pucao u njih u samoobrani, te ubio dvojicu, a trećeg teško ranio. Pištolj je u to vrijeme uvijek nosio sa sobom zbog bojazni da će mu se nešto dogoditi – dobivao je prijetnje na dnevnoj bazi, a sve zbog uloge u jednoj predstavi.

"Vadim pištolj iz moje torbe i istog trena ga repetiram upravljajući ga prema napadaču. On skače na mene! Vidim mu tu, na par centimetara od mene onaj isti luđački pogled i nikakav strah. Hrvemo se, stojeći, oko mog pištolja. Vidim da nešto viče, ali ništa ne čujem. Moj CZ-99 je između naših grudi. Četiri ruke koje se otimaju. Pritišćem okidač. Ništa se ne događa. Ni zvuk, niti siledžija odustaje. Pucam ponovo. Ništa. 'Bože, radi li ovaj pištolj uopće?'Pucam ponovo. Ne znam koliko puta i ne znam gdje. Mislim da sam ga pogodio. Pritisak popušta, njegovo tijelo se odvoji od mene", opisao je Žarko u svojoj autobiografiji . Nakon toga je, piše, vidio kako mu drugi napadač bode brata slomljenom bocom pa je pucao i u njega.

"Ubio sam dvojicu muškaraca što su tek zakoračila u život! Da nisam, mi bismo bili mrtvi!I Mili i ja. Da mi je oteo pištolj, ubio bi me! A onaj drugi je klao Milog kao životinju preda mnom. S koljenima na njegovim grudima mog brata onesviještenog i nepomičnog - kolje slomljenom flašom! Pucao sam. Nisam imao izbora. Nisam znao ništa drugo. Nikad to sebi neću oprostiti", zapisao je glumac. Prvotno je dobio 13 godina zatvora, a nakon četiri godine i sedam mjeseci, presuda je promijenjena na četiri godine te je te 1998. izašao kao naizgled slobodan čovjek. Vrlo je brzo shvatio kako Srbija više nije zemlja u kojoj može živjeti pa je preselio u SAD, a tamo je 2009. godine uhićen jer nije imao boravišnu vizu te se ponovno otvorio slučaj ubojstva dvojice mladića. Krajem 2011. tadašnji srpski predsjednik Boris Tadić pomilovao je Lauševića, a početkom iduće godine Ivica Dačić mu je uručio srpsku putovnicu. Prije sedam godina vratio u Srbiju, ali život je nastavio na dvije relacije. Kako bi sažeo svoje mučno iskustvo, o životu prije i nakon ubojstva, napisao je knjigu 'Godina prođe, dan nikad', a uoči njezina predstavljanja snimio je video u kojem je objasnio kako se osjeća svih ovih silnih godina.

"Naravno, ja nisam slobodan čovjek. Čovjek koji je ubio nikada više ne može biti slobodan. Sloboda više nikada ne može biti moja riječ. Sloboda je pravo drugih da kažu što misle o meni. Sloboda je da ju svojataju, mrze, mrcvare, a ja sam više ni ne znam što znači ta riječ. Je li to možda sjećanje da sam jednom kao dijete trčao oko Biljarde i bio sretan. Ili je sloboda onaj trenutak kada sam odlučio da napišem ovu knjigu? Pitaš me za suđenje. Ne znam što da ti kažem. Zavidim svima u sebi, bez obzira na visinu kazne i izuzev nesretnog Nikole koji je sve izgubio. Meni i kada izađem odavde više nema normalnog života. Je li to privilegija slave? Ovi ostali u sobi su manje popularni od svojih zločina i svi će ih zaboraviti. Moje grijehe će uvijek moći osvježiti neki gledatelj...", snimio je Žarko video uoči objavljivanja svoje knjige 'Godina prođe, dan nikada'.

U svojoj autobiografiji Laušević opisuje tragični događaj u kojem je sudjelovao i sve ono što mu je prethodilo, prisjeća se djetinjstva i glumačkih uspjeha te iznosi svoje iskustvo prvih dana u pritvoru, dugotrajnog sudskog vještačenja, mučnog suđenja, izricanje presude i suočavanja s vlastitom krivnjom. Po toj je knjizi snimljena i serija 'Pad' , a koju ekskluzivno možete pogledati na platformi Voyo.