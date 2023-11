Zvijezda serije 'Viola boje mora' je bivša misica: Zbog kemije s Canom Yamanom imala problema s tadašnjim dečkom

Francesca Chillemi trenutno je jedna od najomiljenijih talijanskih glumica među publikom. Rođena 1985. godine u Barcellona Pozzo di Gotti, umjetničku karijera započela je u svijetu mode, gdje je sa samo 18 godina postigla uspjeh osvajanjem titule Miss Italije 2003., čime je potvrdila svoju ljepotu i karizmu. Nakon osvajanja titule ljepotice, uspješno se preusmjerila u svijet glume, posebno se ističući na televizijskom području. Sudjelovala je u nekoliko uspješnih talijanskih produkcija, što ju je učinilo prepoznatljivim licem među publikom. Osim svojih iznimnih glumačkih sposobnosti, Francesca Chillemi je također prepoznatljiva po svom besprijekornom stilu, uvijek dotjerana i u skladu s najnovijim modnim trendovima. Njezina prisutnost u medijima i umjetnička raznolikost učinile su je značajnom figurom na talijanskoj zabavnoj sceni. S elegantnim stilom i šarmantnom pojavom, Francesca Chillemi nastavlja osvajati publiku svojom talentiranom karijerom u zabavnoj industriji. Glavnom ulogom Viole Vitale u popularnoj talijanskoj seriji Viola boje mora' (Viola come il mare'), Chillemi je stekla široku prepoznatljivost, a njezina izvedba naišla je na oduševljenje kritičara i publike.

Francesca Chillemi, Can Yaman

Serija Viola boje mora' prati bivšu Miss Italije i modnu novinarku, Violu Vitale, koja se seli iz Pariza u Palermo kako bi se zaposlila kao novinarka u redakciji Sicilia Web Newsa. Pravi razlog njezina putovanja ipak je mnogo važniji i tajanstveniji - povezan je s njezinom "supermoći", sinestezijom. Zahvaljujući svojoj sposobnosti, koja joj omogućuje "čitanje" osjećaja ljudi pomoću boja, Viola će pomoći glavnom inspektoru Francescu Demiru (Can Yaman) da riješi slučajeve ubojstava koji muče Palermo. "Jako mi se sviđa moj lik i poruka koju šalje. Tu je i njezin zdravstveni problem, bolest koja joj daje sposobnost čitanja ljudi kao da ima supermoć. Ukratko, ona je žena koja ne zna kako će se njezin život razvijati, ali se suočava s nečim tako drastičnim na izrazito optimističan način. Mislim da je ovo dobra poruka za one koji se suočavaju s ozbiljnim problemima u svakodnevnom životu. Moja Viola nikada ne gubi srce." - komentirala je lijepa Chillemi o svojoj ulozi Viole Vitale.

Francesca Chillemi i Can Yaman, Viola boje mora

Na popularnost serije svakako je utjecala i kemija između glavnih aktera - bivše Miss Italije i najpopularnijeg turskog glumca, Can Yamana, pa se čak i šuškalo da njihova kemija nije samo televizijska. Oba glumca su isticala da su samo bliski prijatelji, no unatoč tome, došlo je do određenih napetosti između Francesce Chillemi i njezinog partnera Stefana Rossa. Kasnije su objasnili kako su nametljive glasine izazvale priličnu uznemirenost unutar njihovih obitelji, posebice među rodbinom i dečkom šarmantne Chillemi.

