Zvone oštro o Josipi nakon odluke koja je uzdrmala plavi tim: 'Ne sudjeluje u izazovima, a kad sudjeluje - zezne totalno'

Pobjednik runde donosi bod svojoj ekipi, dok poraženi tim staje pred težak izbor. Igrač kojeg odabere pobjednik mora odlučiti hoće li pojesti kalorično jelo i spasiti tim od negativnih bodova (rezultat 0) ili će odbiti i svom timu donijeti minus bod (-1)

30.09.2025 21:45

Nakon što je crveni tim osvojio bod u jednoj od rundi, pobjednica je strateški odabrala Josipu iz plavog tima da se suoči s tanjurom ispred sebe. Dok su se njezini suigrači nadali da će "primiti metak" za ekipu, Josipa je bez previše razmišljanja donijela odluku. "Minus jedan za tim", odlučno je rekla, odbivši pojesti jelo. Iako je to pravilo igre dopuštalo, njezina odluka izazvala je lavinu nezadovoljstva, a najglasniji je bio kapetan plavih, Zvonimir: "Koliko ne sudjeluje u izazovima, toliko u ovim što sudjeluje, zezne, ali ono, totalno!"

Josipa, Život na vagi
Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

S druge strane, Josipa je čvrsto stajala iza svoje odluke. Za nju je konzumacija visokokaloričnog obroka bila korak unatrag na njezinom osobnom putu, nešto preko čega nije bila spremna prijeći, bez obzira na ulog. "Ja sam iskreno odlučila općenito u cijelom showu ne jesti", objasnila je kasnije, dodavši: "Evo, iskreno, da mi je pitanje familije, bilo da ih vidim, ne bih jela."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

