Za mala srca i život koji ih čeka: KBC Zagreb treba novu opremu za operacije prirođenih srčanih grešaka najmlađih pacijenata

Tradicionalna humanitarna kampanja Budi mi prijatelj" udruge RTL pomaže djeci" u punom je jeku, a drugi predstavljeni projekt za koji se prikupljaju financijska sredstva je onaj u KBC-u Zagreb, u tamošnjem Odjelu za kirurgiju prirođenih srčanih grešaka, Klinike za kardijalnu kirurgiju.
Projekt se odnosi na opremanje operacijske dvorane novim instrumentima za minimalno invazivnu dječju kardiokirurgiju, koja ima nebrojne prednosti - od redukcije operativnih trauma, smanjenja potrošnje krvi i transfuzijskih pripravaka, skraćivanja dana liječenja i ležanja u bolnici, do boljih estetskih rezultata, što u konačnici dovodi do poboljšanja ishoda operativnih zahvata.
Prirođene srčane greške glavni su uzrok smrtnosti u neonatalnom i dojenačkom dobu. Godišnje se u Hrvatskoj rađa oko 400 djece s prirođenim srčanim greškama, dok ih oko 60% zahtijeva kardiokirurško liječenje. U današnje vrijeme liječenjem se postiže preživljavanje u više od 95% bolesnika sa zadovoljavajućom ili odličnom kvalitetom života.
Kad operirate dječje srce, i najmanji detalj je važan!" ističe dr. sc. Željko Đurić, dr. med. subspec. kardiokirurgije, Želimo osuvremeniti našu operacijsku dvoranu kako bismo našim najmanjim pacijentima mogli pružiti najbolju skrb i život. Budite prijatelj našim najmanjim pacijentima, budite uz njihova mala srca."
Neki od pacijenata koji moraju biti podvrgnuti hitnoj operaciji stari su tek nekoliko sati, a jedan od onih koji spašava njihove živote je i Goran Međimurec, dr. med. spec. kardiotorakalne kirurgije: Svaki put kad uđemo u ovu salu, dobro znamo koja je odgovornost u našim rukama. Naš je cilj svakom djetetu pružiti najbolju moguću priliku za nastavak života."
Realizacijom ovog projekta učinio bi se iskorak u sveukupnom daljnjem razvoju dječje kardijalne kirurgije u Hrvatskoj, prvenstveno kroz daljnju redukciju mortaliteta i morbiditeta malih pacijenata te edukaciju budućih naraštaja dječjih kardiokirurga na KBC-u Zagreb.
U KBC Zagreb dolaze djeca iz svih dijelova Lijepe Naše i to je jedino mjesto u zemlji gdje se kirurški liječe djeca s prirođenim srčanim greškama! Zahvaljujući njihovim vrhunskim medicinskim stručnjacima, tijekom zadnjeg desetljeća praksa upućivanja djece na kirurško liječenje u inozemstvo gotovo je u potpunosti prekinuta. U prošloj godini na Odjelu za kirurgiju prirođenih srčanih grešaka kirurški se liječilo 250 djece s ishodima kakve postižu vodeći europski dječji kardiokirurški centri.
Odjel provodi i specijalne programe kao što je minimalno invazivni i endoskopski program liječenja prirođenih srčanih grešaka, neonatalni program te program uznapredovalog liječenja srčanog zatajenja u djece, kao i transplatancijski program.
Priključite se kampanji 'Budi mi prijatelj'! Ujedinimo se i osigurajmo novu opremu za KBC Zagreb te pokažimo veliko srce za ova mala srca iz svih dijelova Lijepe Naše kao i za liječnike koji svakodnevno predano rade kako bi im osigurali što veću priliku život.
Kako donirati?
1. Pozivom na našu humanitarnu liniju 060 9007 (0,83 EUR poziv s PDV-om) koja je otvorena tijekom cijele godine, a koju osigurava Hrvatski Telekom
2. Online donacijama direktno s naše web-stranice koristeći jednu od naznačenih kreditnih kartica. Potrebno je u za to predviđen prostor upisati iznos koji želite donirati. Klikom na tipku doniraj bit ćete upućeni na HT stranice za sigurnu naplatu na kojoj će te popuniti tražene podatke i izvršiti uplatu. Više o HT sigurnom on-line plaćanju pročitajte OVDJE.
3. Direktnom uplatom sredstva na donacijski žiro-račun Udruge – Žiro-račun: OTP banka HR6724070001500331700
4. Skeniranjem barkoda: Otvorite svoju m-banking aplikaciju i odaberite opciju plaćanja skeniranjem. Skenirajte ovaj barkod. Nakon što se podaci očitaju pripremit će se nalog za donaciju te ćete moći odabrati iznos koji želite donirati.
Za uplate iz inozemstva potrebno je upisati i BIC (Swift code) OTP Banke: OTPVHR2X
Udruga RTL pomaže djeci" jamči da će ukupna sredstva koja su prikupljena biti u potpunosti iskorištena za financiranje projekata namijenjenih djeci.