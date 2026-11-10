Za mala srca i život koji ih čeka: KBC Zagreb treba novu opremu za operacije prirođenih srčanih grešaka najmlađih pacijenata

Realizacijom ovog projekta učinio bi se iskorak u sveukupnom daljnjem razvoju dječje kardijalne kirurgije u Hrvatskoj, prvenstveno kroz daljnju redukciju mortaliteta i morbiditeta malih pacijenata te edukaciju budućih naraštaja dječjih kardiokirurga na KBC-u Zagreb

Tradicionalna humanitarna kampanja Budi mi prijatelj" udruge RTL pomaže djeci" u punom je jeku, a drugi predstavljeni projekt za koji se prikupljaju financijska sredstva je onaj u KBC-u Zagreb, u tamošnjem Odjelu za kirurgiju prirođenih srčanih grešaka, Klinike za kardijalnu kirurgiju. Projekt se odnosi na opremanje operacijske dvorane novim instrumentima za minimalno invazivnu dječju kardiokirurgiju, koja ima nebrojne prednosti - od redukcije operativnih trauma, smanjenja potrošnje krvi i transfuzijskih pripravaka, skraćivanja dana liječenja i ležanja u bolnici, do boljih estetskih rezultata, što u konačnici dovodi do poboljšanja ishoda operativnih zahvata.

icon-expand icon-close icon-close Budi mi prijatelj FOTO: RTL

Prirođene srčane greške glavni su uzrok smrtnosti u neonatalnom i dojenačkom dobu. Godišnje se u Hrvatskoj rađa oko 400 djece s prirođenim srčanim greškama, dok ih oko 60% zahtijeva kardiokirurško liječenje. U današnje vrijeme liječenjem se postiže preživljavanje u više od 95% bolesnika sa zadovoljavajućom ili odličnom kvalitetom života. Kad operirate dječje srce, i najmanji detalj je važan!" ističe dr. sc. Željko Đurić, dr. med. subspec. kardiokirurgije, Želimo osuvremeniti našu operacijsku dvoranu kako bismo našim najmanjim pacijentima mogli pružiti najbolju skrb i život. Budite prijatelj našim najmanjim pacijentima, budite uz njihova mala srca." Neki od pacijenata koji moraju biti podvrgnuti hitnoj operaciji stari su tek nekoliko sati, a jedan od onih koji spašava njihove živote je i Goran Međimurec, dr. med. spec. kardiotorakalne kirurgije: Svaki put kad uđemo u ovu salu, dobro znamo koja je odgovornost u našim rukama. Naš je cilj svakom djetetu pružiti najbolju moguću priliku za nastavak života."

icon-expand Budi mi prijatelj FOTO: RTL

Realizacijom ovog projekta učinio bi se iskorak u sveukupnom daljnjem razvoju dječje kardijalne kirurgije u Hrvatskoj, prvenstveno kroz daljnju redukciju mortaliteta i morbiditeta malih pacijenata te edukaciju budućih naraštaja dječjih kardiokirurga na KBC-u Zagreb. U KBC Zagreb dolaze djeca iz svih dijelova Lijepe Naše i to je jedino mjesto u zemlji gdje se kirurški liječe djeca s prirođenim srčanim greškama! Zahvaljujući njihovim vrhunskim medicinskim stručnjacima, tijekom zadnjeg desetljeća praksa upućivanja djece na kirurško liječenje u inozemstvo gotovo je u potpunosti prekinuta. U prošloj godini na Odjelu za kirurgiju prirođenih srčanih grešaka kirurški se liječilo 250 djece s ishodima kakve postižu vodeći europski dječji kardiokirurški centri. Odjel provodi i specijalne programe kao što je minimalno invazivni i endoskopski program liječenja prirođenih srčanih grešaka, neonatalni program te program uznapredovalog liječenja srčanog zatajenja u djece, kao i transplatancijski program. Priključite se kampanji 'Budi mi prijatelj'! Ujedinimo se i osigurajmo novu opremu za KBC Zagreb te pokažimo veliko srce za ova mala srca iz svih dijelova Lijepe Naše kao i za liječnike koji svakodnevno predano rade kako bi im osigurali što veću priliku život.

Kako donirati?

1. Pozivom na našu humanitarnu liniju 060 9007 (0,83 EUR poziv s PDV-om) koja je otvorena tijekom cijele godine, a koju osigurava Hrvatski Telekom 2. Online donacijama direktno s naše web-stranice koristeći jednu od naznačenih kreditnih kartica. Potrebno je u za to predviđen prostor upisati iznos koji želite donirati. Klikom na tipku doniraj bit ćete upućeni na HT stranice za sigurnu naplatu na kojoj će te popuniti tražene podatke i izvršiti uplatu. Više o HT sigurnom on-line plaćanju pročitajte OVDJE. 3. Direktnom uplatom sredstva na donacijski žiro-račun Udruge – Žiro-račun: OTP banka HR6724070001500331700 4. Skeniranjem barkoda: Otvorite svoju m-banking aplikaciju i odaberite opciju plaćanja skeniranjem. Skenirajte ovaj barkod. Nakon što se podaci očitaju pripremit će se nalog za donaciju te ćete moći odabrati iznos koji želite donirati.

icon-expand Budi mi prijatelj FOTO: RTL