Dodir, zvuk, pokret – djeci sa sindromom Down svakodnevni podražaji, koje ponekad uzimamo zdravo za gotovo, mogu predstavljati značajan izazov. Vrlo često imaju teškoće senzorne integracije, slabiji mišićni tonus, izazove u razvoju motorike, ravnoteže, koordinacije, pažnje i regulacije podražaja. Zato su im potrebni prilagođeni terapijski prostori i specijalizirana oprema koja omogućuje siguran, strukturiran i poticajan terapijski rad prilagođen njihovim razvojnim potrebama.
Cilj je projekta u ovogodišnjoj kampanji opremiti senzornu sobu za djecu sa sindromom Down kako bi se unaprijedili uvjeti za provođenje terapijskog rada, senzorne integracije i rane intervencije. Projektom bi se osigurao sigurniji, kvalitetniji i poticajniji prostor za razvoj motorike, komunikacije i svakodnevnih funkcionalnih vještina.
"Stvari koje nama izgledaju jako male za naše dijete mogu biti ogromno postignuće. Najljepše je vidjeti da je ono sigurno i da može nešto što mu je prije bilo teško", ističe mama malenog Dominika, korisnika Udruge.
"Kad vidiš da ti je dijete sigurnije, da napreduje i da može puno više nego što je prije moglo, to su za nas ogromni koraci", poručuje i mama djevojčice Marije.
Udruga za sindrom Down - Zagreb svakodnevno pruža različite oblike terapijske, edukativne i psihosocijalne pomoći, između ostalog individualne i grupne terapije za djecu sa sindromom Down, od najranije dobi pa sve do školskog uzrasta.
Potreba za ovakvom vrstom terapijske podrške posljednjih godina kontinuirano raste, sve je veći broj djece s razvojnim teškoćama kojima je potrebna terapija senzorne integracije, dok su liste čekanja u javnom sustavu vrlo duge. Mnoge obitelji stoga su prisiljene terapije tražiti kod privatnih pružatelja usluga, što predstavlja značajan financijski teret i nije dostupno svima.
"Djeci sa sindromom Down pomažemo bolje prepoznati i regulirati podražaje koji ih okružuju. Želimo opremiti senzornu sobu prilagođenu upravo njihovim potrebama. Budite dio njihove priče", poziva sve ljude velikog srca Elena Jokić Antukić, prvostupnica radne terapije.
I zato, priključite se kampanji "Budi mi prijatelj"! Osigurajmo zajedno ovim mališanima kvalitetniju terapiju i sigurnije korake prema svijetu punom novih mogućnosti!
Kako donirati?
1. Pozivom na našu humanitarnu liniju 060 9007 (0,83 EUR poziv s PDV-om) koja je otvorena tijekom cijele godine, a koju osigurava Hrvatski Telekom.
2. Online donacijama direktno s naše web-stranice koristeći jednu od naznačenih kreditnih kartica. Potrebno je u za to predviđen prostor upisati iznos koji želite donirati. Klikom na tipku doniraj bit ćete upućeni na HT stranice za sigurnu naplatu na kojoj će te popuniti tražene podatke i izvršiti uplatu. Više o HT sigurnom on-line plaćanju pročitajte OVDJE.
3. Direktnom uplatom sredstva na donacijski žiro-račun Udruge – Žiro-račun: OTP banka HR6724070001500331700
4. Skeniranjem barkoda: Otvorite svoju m-banking aplikaciju i odaberite opciju plaćanja skeniranjem. Skenirajte ovaj barkod. Nakon što se podaci očitaju pripremit će se nalog za donaciju te ćete moći odabrati iznos koji želite donirati.
Za uplate iz inozemstva potrebno je upisati i BIC (Swift code) OTP Banke: OTPVHR2X
Udruga "RTL pomaže djeci" jamči da će ukupna sredstva koja su prikupljena biti u potpunosti iskorištena za financiranje projekata namijenjenih djeci.