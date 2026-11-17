Humanitarna kampanja "Budi mi prijatelj" udruge "RTL pomaže djeci" i dalje traje, a treći predstavljeni projekt odnosi se na opremanje senzorne sobe Udruge za sindrom Down - Zagreb, koja već više od dva desetljeća pruža stručnu kontinuiranu podršku djeci, mladima i odraslim osobama sa sindromom Down te njihovim obiteljima na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, i broji više od 340 članova

Dodir, zvuk, pokret – djeci sa sindromom Down svakodnevni podražaji, koje ponekad uzimamo zdravo za gotovo, mogu predstavljati značajan izazov. Vrlo često imaju teškoće senzorne integracije, slabiji mišićni tonus, izazove u razvoju motorike, ravnoteže, koordinacije, pažnje i regulacije podražaja. Zato su im potrebni prilagođeni terapijski prostori i specijalizirana oprema koja omogućuje siguran, strukturiran i poticajan terapijski rad prilagođen njihovim razvojnim potrebama.

icon-expand icon-close icon-close Budi mi prijatelj FOTO: RTL

Cilj je projekta u ovogodišnjoj kampanji opremiti senzornu sobu za djecu sa sindromom Down kako bi se unaprijedili uvjeti za provođenje terapijskog rada, senzorne integracije i rane intervencije. Projektom bi se osigurao sigurniji, kvalitetniji i poticajniji prostor za razvoj motorike, komunikacije i svakodnevnih funkcionalnih vještina. "Stvari koje nama izgledaju jako male za naše dijete mogu biti ogromno postignuće. Najljepše je vidjeti da je ono sigurno i da može nešto što mu je prije bilo teško", ističe mama malenog Dominika, korisnika Udruge. "Kad vidiš da ti je dijete sigurnije, da napreduje i da može puno više nego što je prije moglo, to su za nas ogromni koraci", poručuje i mama djevojčice Marije.

icon-expand Budi mi prijatelj FOTO: RTL

Udruga za sindrom Down - Zagreb svakodnevno pruža različite oblike terapijske, edukativne i psihosocijalne pomoći, između ostalog individualne i grupne terapije za djecu sa sindromom Down, od najranije dobi pa sve do školskog uzrasta. Potreba za ovakvom vrstom terapijske podrške posljednjih godina kontinuirano raste, sve je veći broj djece s razvojnim teškoćama kojima je potrebna terapija senzorne integracije, dok su liste čekanja u javnom sustavu vrlo duge. Mnoge obitelji stoga su prisiljene terapije tražiti kod privatnih pružatelja usluga, što predstavlja značajan financijski teret i nije dostupno svima.

icon-expand Budi mi prijatelj FOTO: RTL

"Djeci sa sindromom Down pomažemo bolje prepoznati i regulirati podražaje koji ih okružuju. Želimo opremiti senzornu sobu prilagođenu upravo njihovim potrebama. Budite dio njihove priče", poziva sve ljude velikog srca Elena Jokić Antukić, prvostupnica radne terapije.

icon-expand Budi mi prijatelj FOTO: RTL

I zato, priključite se kampanji "Budi mi prijatelj"! Osigurajmo zajedno ovim mališanima kvalitetniju terapiju i sigurnije korake prema svijetu punom novih mogućnosti!





Kako donirati?

1. Pozivom na našu humanitarnu liniju 060 9007 (0,83 EUR poziv s PDV-om) koja je otvorena tijekom cijele godine, a koju osigurava Hrvatski Telekom. 2. Online donacijama direktno s naše web-stranice koristeći jednu od naznačenih kreditnih kartica. Potrebno je u za to predviđen prostor upisati iznos koji želite donirati. Klikom na tipku doniraj bit ćete upućeni na HT stranice za sigurnu naplatu na kojoj će te popuniti tražene podatke i izvršiti uplatu. Više o HT sigurnom on-line plaćanju pročitajte OVDJE. 3. Direktnom uplatom sredstva na donacijski žiro-račun Udruge – Žiro-račun: OTP banka HR6724070001500331700 4. Skeniranjem barkoda: Otvorite svoju m-banking aplikaciju i odaberite opciju plaćanja skeniranjem. Skenirajte ovaj barkod. Nakon što se podaci očitaju pripremit će se nalog za donaciju te ćete moći odabrati iznos koji želite donirati.

icon-expand Barkod FOTO: RTL