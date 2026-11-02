Zajedno za prve otkucaje srca i kvalitetniju terapiju najmlađih: Počinje još jedna humanitarna kampanja Budi mi prijatelj"!

Bilo da je riječ o boljoj medicinskoj skrbi za one najmlađe, kvalitetnijoj terapiji, lakšem školovanju, pristupu znanju ili nabavi obrazovnih pomagala, svima njima zajedničko je što djeci i mladima iz svih dijelova Hrvatske žele omogućiti zdraviju i sretniju budućnost.

Humanitarna udruga RTL pomaže djeci" pokreće još jednu svoju tradicionalnu kampanju Budi mi prijatelj", u kojoj će se prikupljati sredstva za financiranje projekata koji su na natječaj Udruge prijavile neprofitne organizacije koje se bave djecom.

Udruga RTL pomaže djeci" realizirala je dosad 367 projekata i pomogla više od milijun i 190 tisuća mališana, uz uloženi iznos od 3.878.080 eura. No misija Udruge se nastavlja novom kampanjom jer još je puno onih najmanjih i najranjivijih koji zaslužuju bolji život, a u tome ponovno mogu pomoći pozivi i donacije gledatelja RTL-a te partnera Udruge.

Prvi projekt ovogodišnje kampanje je onaj u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije, na tamošnjem Odjelu pedijatrije za koji je potrebno osigurati novi inkubator. Riječ je o uređaju koji bi omogućio kvalitetnije uvjete liječenja i optimalnijeg nadzora životno ugrožene djece, kao i smanjio potrebu za premještanjem ovih najosjetljivijih pacijenata u druge medicinske ustanove. Inkubatori koje šibenska bolnica trenutno posjeduje stari su više od 12 godina pa je nabavka novog nužna. Svoju prvu životnu borbu ovi mališani, prijevremeno rođena i životno ugrožena novorođenčad, nisu birali sami. A kad život počne prerano, svaka je pomoć itekako važna!

Drugi projekt u kampanji odnosi se na nabavu instrumenata za minimalno invazivnu dječju kardiokirurgiju za operacijske dvorane Odjela za kirurgiju prirođenih srčanih grešaka, Klinike za kardijalnu kirurgiju, KBC-a Zagreb. Minimalno invazivna dječja kardiokirurgija ima nebrojne prednosti, od redukcije operativnih trauma, smanjenja potrošnje krvi i transfuzijskih pripravaka, skraćivanja dana liječenja i ležanja u bolnici te također bolji estetski rezultat, što u konačnici dovodi do poboljšanja ishoda operativnih zahvata. Ovim projektom učinio bi se iskorak u profesionalnom i edukacijskom smislu i sveukupnom daljnjem razvoju dječje kardijalne kirurgije u Hrvatskoj. Prirođene srčane greške glavni su uzrok smrtnosti u neonatalnom i dojenačkom dobu. Godišnje se u Hrvatskoj rađa oko 400 djece s prirođenim srčanim greškama, a oko 60% ih zahtijeva kardiokirurško liječenje koje je u Hrvatskoj moguće jedino u KBC-u Zagreb. I zato, pokažimo veliko srce za ova mala srca iz svih dijelova Lijepe Naše i život koji je pred njima!

Treći projekt odnosi se na opremanje senzorne sobe Udruge za sindrom Down iz Zagreba, kako bi se unaprijedili uvjeti za provođenje terapijskog rada, senzorne integracije i rane intervencije. Projektom će se djeci sa sindromom Down osigurati sigurniji, kvalitetniji i poticajniji prostor za razvoj motorike, komunikacije i svakodnevnih funkcionalnih vještina. Djeca sa sindromom Down vrlo često imaju teškoće senzorne integracije, slabiji mišićni tonus, izazove u razvoju motorike, ravnoteže, koordinacije, pažnje i regulacije podražaja. Upravo zbog toga potrebni su im prilagođeni terapijski prostori i specijalizirana oprema koja omogućuje siguran, strukturiran i poticajan terapijski rad prilagođen njihovim razvojnim potrebama. Osigurajmo im sigurnije korake prema svijetu punom novih mogućnosti!

Već puno puta dosad dokazano je da je srca ljudi najlakše ujediniti kada treba pomoći onim najmanjima. Zato se i ovaj put priključite kampanji Budi mi prijatelj"!