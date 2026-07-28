Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Zaručila se sestra Marijane Batinić: Pokazala prsten i raznježila pratitelja

Karla Batinić (28), mlađa sestra RTL-ove voditeljice Marijane Batinić (45), na Instagramu je sa svojim pratiteljima podijelila sretnu vijest – zaručila se. Romantična objava ubrzo je izazvala brojne reakcije, a čestitke prijatelja i pratitelja počele su pristizati gotovo odmah

RTL.hr
28.07.2026 10:48

Karla je objavila nekoliko fotografija koje odišu nježnošću i intimom. Na prve dvije, snimljene uz more u vrijeme zalaska sunca, pozira u zagrljaju i poljupcu sa zaručnikom, dok se u prvom planu ističe zaručnički prsten na njezinoj ruci. Na trećoj fotografiji nalaze se polaroid snimke sretnog para, koje su dodatno dočarale poseban i romantičan trenutak.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Uz fotografije je napisala kratku i emotivnu poruku: Nekin našin obalama sna...", čime je dodatno raznježila svoje pratitelje.

Ispod objave odmah su se zaredale čestitke. "Čestitaaaaam!!", "Ajmeeee sretnoooo najlipšii", "Preslatki, čestitkeeeee", samo su neki od komentara koji svjedoče o oduševljenju zbog sretne vijesti.

marijana batinić karla batinić
VOYO

'Nisu znali u što ulaze': Šokantna priča o UN-ovim vojnicima u BiH sada je na Voyo

Novosti

Sjećate se toga? Tanja iz 'Big Brothera' rekreirala svoj legendarni pad godinama kasnije: 'Gledajte ovaj ples'

Moglo bi te zanimati

Ekipa iz 'Igre chefova' ponovno na okupu - susret nakon završetka showa razveselio fanove

Marijana Batinić u điru po Dubrovniku: Prošetala Stradunom i okušala se u poznatoj turističkoj atrakciji

Mato iz 'Igre chefova' vratio se poslu, a Marijana Batinić ga posjetila u Dubrovniku: 'Prepoznajete li ovog gospodina koji je promijenio imidž'

Marijana Batinić o 'Igri chefova' za RTL.hr: 'Kao da smo bili na nekom maturalcu, muž mi je rekao da sam se pomladila'

Marijana Batinić zablistala u finalu 'Igre chefova': U uskoj crnoj haljini izgledala je senzacionalno

Marijana Batinić povela chefove na set 'Divljih pčela' i otkrila tajne sa snimanja

Pročitaj na Net.hr
Upoznajte Gazele: Od modne piste do zmajeve rute! Katarina i Luna spremne su za ‘Asia Express’
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon