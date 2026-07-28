Zaručila se sestra Marijane Batinić: Pokazala prsten i raznježila pratitelja

Karla je objavila nekoliko fotografija koje odišu nježnošću i intimom. Na prve dvije, snimljene uz more u vrijeme zalaska sunca, pozira u zagrljaju i poljupcu sa zaručnikom, dok se u prvom planu ističe zaručnički prsten na njezinoj ruci. Na trećoj fotografiji nalaze se polaroid snimke sretnog para, koje su dodatno dočarale poseban i romantičan trenutak.