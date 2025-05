Zeleni tjedan na RTL-u: Potaknimo promjenu i inspirirajmo za održivu budućnost!

U subotu, 7. lipnja gledatelje RTL-a očekuje 'Neugodna istina', dokumentarac u kojem bivši američki potpredsjednik Al Gore predstavlja zastrašujuće podatke o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Iznoseći znanstvene dokaze i alarmantne činjenice film prikazuje prijetnje koje klimatske promjene predstavljaju za cijeli planet. Film Neugodna istina snažno apelira na publiku da prepozna ozbiljnost klimatskih problema. Film koristi vizualne prikaze i podatke kako bi educirao gledatelje i motivirao ih na akciju. Al Gore kroz vlastito iskustvo prenosi ozbiljnost situacije na razumljiv način. Film Neugodna istina postao je ključan dokumentarac koji osvješćuje javnost o klimatskoj krizi.

U nedjelju, 8. lipnja, gledatelji glavnog kanala mogu pogledati film 'Vodeni svijet'. Zemljine polarne kape potpuno su se otopile, more je prekrilo čitavo kopno, a pomorac (Kevin Costner) koji plovi morskim prostranstvima na svom trimaranu stigne do plutajućeg sela i ponada se da će moći zamijeniti zemlju, koja je postala vrijedna roba, za potrepštine bez kojih ne može. No neprijateljski raspoloženi stanovnici liše ga slobode zbog škrga i peraja na nogama, koje su neki ljudi razvili kako bi se prilagodili novim uvjetima. Baš u to vrijeme selo napadnu gusari, ali pomorac uspije pobjeći i spasiti Helen (Jeanne Tripplehorn) i njezinu kćer. Zajedno s njima, on nastavlja potragu za mitskim kopnom, planinom Everest, nastanjenom ljudima.