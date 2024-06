Zeleni tjedan na RTL-u: Potaknimo promjenu vlastitim primjerom!

U subotu, 15. lipnja, gledatelje RTL-a očekuje filmski hit 'Vodeni svijet'. Zemljine polarne kape potpuno su se otopile, more je prekrilo čitavo kopno, a pomorac (Kevin Costner), koji plovi morskim prostranstvima na svom trimaranu, stigne do plutajućeg sela te se ponada da će moći zamijeniti zemlju, koja je postala vrijedna roba, za potrepštine bez kojih ne može. No neprijateljski raspoloženi stanovnici liše ga slobode zbog škrga i peraja na nogama, koje su neki ljudi razvili kako bi se prilagodili novim uvjetima. Baš u to vrijeme selo napadnu gusari, ali Pomorac uspije pobjeći i spasiti Helen (Jeanne Tripplehorn) i njenu kći. Zajedno s njima, on nastavlja potragu za mitskim kopnom, planinom Everest, nastanjenom ljudima.

Scenarij postapokaliptične priče 'Vodeni svijet', gotovo desetak godina prije snimanja filma, napisao je Peter Rader. Prvenstveno zamišljen kao dječja avantura, David Twory i Joss Whedon ('Kuća lutaka', 'Firefly', 'Buffy') preradili su scenarij u znanstveno-fantastičnu avanturu, koja je u trenutku snimanja, sve do pojave 'Titanika' nekoliko godina kasnije, bila najskuplji filmski projekt ikada snimljen. Siguran u uspjeh filma, u do tada neviđenom velikom produkcijskom budžetu sudjelovao je i sam Kevin Costner, koji je uložio 22 milijuna dolara.

Specijalizirani kanal RTL Kockica nastavlja svoju misiju obrazovanja i zabave za najmlađe. Od ponedjeljka do nedjelje gledatelji će moći pratiti avanture najpoznatije pčelice na svijetu, Maje i zečića Binga te obitelji Barbapapa. U eteru Kockice očekuju ih i serijali 'Prijatelji planeta', 'Tajne vrta', 'SOS za životinjski svijet' i 'Jeste li znali'. Uz to, na programu će biti i omiljena emisija 'Djeca kuhaju', kao i 'Crtež dana'.