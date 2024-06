Modna industrija treći je najveći zagađivač na svijetu: 'Svi mi previše kupujemo, i imamo previše te robe'

Jeste li znali da proizvodnja odjeće zagađuje okoliš više nego avioindustrija? Točnije, modna industrija treći je najveći zagađivač na svijetu. I nije samo proizvodnja problem. Puno kupujemo, ali puno i bacamo. Godišnje proizvedemo toliko tekstilnog otpada da bi se moglo napuniti 16 velikih piramida u Gizi. Što možemo bolje, zašto treba reciklirati, i koliko su popularni second hand dućani - druga je tema Zelenog tjedna na RTL-u.

"Prije su se kolekcije izbacivale periodično, ovisno o sezoni, o vremenu, danas se one izbacuju na tjednoj bazi. I svi mi previše kupujemo, i imamo previše te robe, a ona na kraju postane višak. I gdje to sve završi? Tamo gdje ne bi trebalo, a 90 posto tih stvari se ne može ni reciklirati", kaže Marija Pavišić, radnica u second hand shopu.