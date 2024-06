Nini Bandić iz 'Života na vagi' hodanje je promijenilo život: 'Pomoću toga održavam kilažu'

Kada bi većina ljudi u svoju dnevnu rutinu dodala još deset minuta hodanja ili bilo koje druge umjerene fizičke aktivnosti, izbjeglo bi se više od 110,000 smrti godišnje, pokazalo je istraživanje objavljeno na portalu JAMA Internal Medicine. Užurban način života često znači i sjedilački pa većina ljudi danas ne hoda dovoljno na dnevnoj bazi. To nije slučaj s bivšom kandidatkinjom 'Života na vagi' Ninom Bandić koja je nakon showa hodanje uvrstila u svoju rutinu.

"Trenutačno odradim deset do 15 kilometara, i to tri do četiri puta tjedno. No, dnevno odradim sigurno 10.000 koraka. To je moj minimum", naglasila je Nina.

Prije nekoliko mjeseci preselila se na otok Brač te je hodanje postalo još učestalije.

"Idem pješke na posao, imam par šetnica koje sam otkrila uz more, to mi je gušt pa sjednem na kavu i idem lagano nazad. To je za mene čisto opuštanje, riješim se stresa. To je ono nešto što ja obožavam i u čemu posebno guštam. Hodanje mi je razbibriga", rekla je.