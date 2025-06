Šime u društvu čovjeka koji je mnogima velika inspiracija: 'Opisati to nekome tko hoda i ima slobodu je jako teško'

Slaven je 2009. godine nesretnim skokom u more, pri padu na prijatelja, slomio vrat i ostao nepokretan te završio u kolicima s dijagnozom tetraplegičar. No to ga ne sprječava da uživa u svojoj velikoj strasti - putovanjima o kojima je razgovarao sa Šimom. Osvrnuo se na bicikl koji koristi u svojim avanturama diljem svijeta.

"Prvo ga je najlakše zamisliti tako da imaš motor koji prepoloviš na pola i onda prednji dio motora zakvačiš na kolica. Bicikl je zapravo hibrid, znači on ne biciklira umjesto mene. On meni pomaže jer ja nemam funkciju tricepsa niti zgloba niti prstiju", ispričao je Slaven.