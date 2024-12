Znate li koja je glumica iz serije 'Sjene prošlosti' na fotografiji? Već s četiri godine je počela glumiti

"S najboljom prijateljicom Frankom sam se igrala s lutkama. Ona je spisateljica te je i ona otišla u sličnom smjeru. To prijateljstvo traje od naše četvrte godine. Jako je vrijedno imati takvu prijateljicu", rekla je.

"Ljeta sam provodila u Selcu gdje imam vikendicu, zimi smo išli na skijanje i to mi je bio hobi", rekla je.

Osvrnula se i na školovanje.

"U školi je bilo divno, ali bilo je i loših iskustava s djecom. Nemam baš lijepih uspomena. Ja sam bila štreberica, a oni ih nisu voljeli. Sve sam to prebrodila u kazalištu. Nije to bilo ništa strašno, mislim da to doživi svako dijete", zaključila je.