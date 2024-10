Znate li što je populariziralo slavnu obitelj Kardashian? Radi se o događaju prije 30 godina

Obitelj Kardashian danas je jedno od najpoznatijih imena u svijetu showbiznisa, a dokumentarni serijal o toj slavnoj obitelji ne propustite pogledati na platformi Voyo . 'Kuća Kardashian' donosi njihov put do slave bio je dug i zanimljiv. U ovom članku istražit ćemo same početke obitelji Kardashian i kako su od relativne anonimnosti postali globalni fenomen.

No, prekretnica se dogodila 2007. godine kada je procurio intimni video Kim i njezinog tadašnjeg dečka, pjevača Raya J-a. Iako je Kim inicijalno bila posramljena, njezina majka Kris vidjela je priliku za lansiranje karijere. Video je Kim učinio instant zvijezdom i otvorio joj vrata showbiznisa.

Iako Robert nije bio glavni odvjetnik u slučaju, često se pojavljivao u medijima i davao izjave. To je bilo prvi put da je šira javnost čula za prezime Kardashian. Suđenje je trajalo mjesecima i bilo je praćeno diljem svijeta, što je obitelji donijelo prvu dozu slave.

Lansiranje reality showa

Iskoristivši novostečenu slavu, obitelj Kardashian-Jenner odlučila je pokrenuti vlastiti reality show. "Keeping Up with the Kardashians" premijerno je prikazan u listopadu 2007. godine na E! televiziji.

Show je pratio svakodnevni život obitelji, njihove drame, svađe i ljubavne veze. Gledatelji su bili fascinirani luksuznim životnim stilom i međusobnim odnosima članova obitelji. Reality show postao je ogroman hit i lansirao sve članove obitelji u orbitu slavnih.

Poslovni pothvati

Paralelno s reality showom, obitelj je počela graditi pravo poslovno carstvo. Kim je lansirala liniju parfema i odjeće, Kourtney i Khloé otvorile su butik DASH, a Kris je postala "momager" (mama-menadžerica) koja je vodila karijere svoje djece.

Kylie Jenner pokrenula je iznimno uspješnu kozmetičku liniju Kylie Cosmetics, koja ju je učinila jednom od najmlađih milijarderki na svijetu. Kendall se pak probila kao uspješan model, nastupajući za najveće modne kuće.

Društvene mreže i utjecaj

Kardashiani su među prvima prepoznali moć društvenih mreža. Kim je postala jedna od najpraćenijih osoba na Instagramu, s preko 200 milijuna pratitelja. Ostali članovi obitelji također imaju ogromne baze fanova online.

Njihov utjecaj proteže se daleko izvan showbiznisa - postali su pravi trendseteri u modi, ljepoti i životnom stilu. Mnogi mladi diljem svijeta žele izgledati i živjeti poput Kardashiana.