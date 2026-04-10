Znate li tko je Olivija Attwood? Love Island ju je lansirao, danas vodi vlastiti reality show

Reality scena ju je upoznala kao glasnu, direktnu i beskompromisnu natjecateljicu, a danas je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Velikoj Britaniji. Olivia Attwood, koja je publiku osvojila u trećoj sezoni popularnog showa Love Island, sada stoji na čelu novog reality formata 'Bad Boyfriends', dostupnog na platformi Voyo

RTL.hr
10.04.2026 13:00

Kada se Olivia Attwood 2017. godine pojavila u Love Islandu, brzo je postalo jasno da nije riječ o još jednoj prolaznoj reality zvijezdi. Oštar jezik, britak humor i samopouzdanje izdvojili su je među kandidatima, a treće mjesto koje je osvojila s tadašnjim partnerom Chrisom Hughesom bilo je tek početak.

Od kontroverzne natjecateljice do TV voditeljice

Dok su mnogi sudionici nakon izlaska iz vile nestali iz javnosti, Olivia je napravila upravo suprotno, izgradila je stabilnu i raznoliku medijsku karijeru.

Sudjelovala je u nekoliko popularnih formata, uključujući spin-off emisije i reality projekte, a zatim je napravila značajan iskorak prema ozbiljnijem televizijskom sadržaju.

Olivia Attwood, Bad boyfriends
Olivia Attwood, Bad boyfriends FOTO: Voyo

Iskorak u dokumentarce i ozbiljnije teme

Veliki zaokret u njezinoj karijeri dogodio se kada je dobila priliku voditi vlastite dokumentarne projekte. U serijalu 'Getting Filthy Rich' istraživala je svijet online industrije za odrasle, dok se u 'The Price of Perfection' bavila estetskim zahvatima i pritiscima suvremenih standarda ljepote.

Time je pokazala da može voditi kompleksne teme i razgovore, zadržavajući pritom autentičnost i prepoznatljiv stil koji ju je i proslavio.

Olivia Attwood, Bad boyfriends
Olivia Attwood, Bad boyfriends FOTO: Voyo

Novi izazov: 'Bad Boyfriends'

Upravo ju je ta kombinacija iskustva i karizme dovela do njezina najnovijeg projekta - reality showa 'Bad Boyfriends', koji gledatelji mogu pratiti na platformi Voyo.

Koncept showa na prvi pogled djeluje jednostavno, ali krije neočekivani obrat. Djevojke prijavljuju svoje partnere i šalju ih na luksuzni grčki otok, uvjeravajući ih da sudjeluju u zabavnom realityju. No ubrzo postaje jasno da ih ne čeka odmor, nego niz izazova osmišljenih kako bi se suočili s vlastitim ponašanjem.

Bilo da se radi o nevjernosti, neodgovornosti ili izbjegavanju obveza, kandidati se moraju suočiti s vlastitim manama i pokušati ih promijeniti.

Bad Boyfriends
Bad Boyfriends FOTO: Voyo

Olivia kao mentorica bez filtera

U ulozi voditeljice, Olivia ne skriva svoj stav. Natjecatelje proziva kada treba, ali istovremeno pokazuje razumijevanje za njihove partnerice koje su izgubile strpljenje.

Upravo joj vlastito iskustvo iz reality svijeta daje dodatnu težinu, jer je i sama prošla sličan put i zna kako izgleda život pred kamerama.

Olivia Attwood, Bad boyfriends
Olivia Attwood, Bad boyfriends FOTO: Voyo

Reality koji je brzo osvojio publiku

Bad Boyfriends' već je postao jedan od zapaženijih reality formata u Britaniji, a njegov uspjeh leži u kombinaciji drame, odnosa i stvarnih problema s kojima se parovi suočavaju.

Gledatelji sada imaju priliku vidjeti mogu li se "loši dečki" doista promijeniti, i spasiti svoje veze, u realityju koji spaja zabavu i stvarne emocije.

