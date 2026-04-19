Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Zvijezda RTL-ove serije 'Vatre Ivanjske' Nevena Vukes blista u trudnoći, otkrila i spol bebe

Glumica Nevena Vukes, koju publika pamti i po ulozi u RTL-ovoj seriji 'Vatre Ivanjske', uskoro će proširiti obitelj. Lijepe vijesti podijelila je na društvenim mrežama, gdje je emotivnom objavom raznježila pratitelje

RTL.hr
19.04.2026 11:00

Glumica Nevena Vukes, koju publika pamti i po ulozi u RTL-ovoj seriji 'Vatre ivanjske', uskoro će proširiti obitelj. Lijepe vijesti podijelila je na društvenim mrežama, gdje je emotivnom objavom raznježila pratitelje.

Uz fotografiju sa sinom napisala je:

"Kako se bliži dolazak malene, nevjerojatno mi je koliko je brzo prošlo vrijeme uz ovog mališu. Hej, postat ćeš sine stariji brat...", poručila je, jasno dajući do znanja koliko joj znači novo životno poglavlje.

Otkrila spol bebe i planove

Podsjetimo, Nevena i njezin suprug, glazbenik Marko Vukes, očekuju drugo dijete, a glumica je nedavno o trudnoći i obiteljskom životu progovorila i u intervjuu za Net.hr.

Tako je za Net.hr otkrila: "Očekujemo djevojčicu. O imenima još uvijek razgovaramo, tako da ćemo tu malu tajnu ipak sačuvati za kraj."

Nevena Vukes
Nevena Vukes FOTO: Instagram

Otvoreno je govorila i o majčinstvu te kako doživljava dolazak nove bebe:

"Kako se bliži trenutak upoznavanja s kćeri najviše razmišljam o tome da sve prođe kako treba. Molim Boga da sve bude u redu i s njom i sa mnom."

Nevena ne miruje ni u trudnoći

Unatoč trudnoći, Nevena ne miruje, i dalje je aktivna u kazalištu, iako je tempo prilagodila novim okolnostima. Kako je naglasilar, nije potpuno stala s radom, ali je napravila nužne kompromise kako bi se posvetila sebi i obitelji.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Životne lekcije nakon teškog razdoblja

Prisjetila se i izazovnog razdoblja nakon zagrebačkog potresa, koje joj je, kako kaže, donijelo važne životne lekcije i dodatno učvrstilo obitelj.

Sada je pred njom jedno od najljepših razdoblja, dolazak djevojčice i nova obiteljska dinamika, u kojoj će njezin sin uskoro dobiti novu, važnu ulogu, onu starijeg brata.

nevena vukes vatre ivanjske
Novosti

Sanjaš ovakvo ljeto? Ovo su najpoznatije vile 'Love Islanda'

Serije

'Bazinga!': Najbolji citati genijalnog i urnebesnog Sheldona Coopera iz 'Teorije velikog praska'

Moglo bi te zanimati

Tko je tajanstveni muškarac za kojeg se udala hrvatska glumica?

Nova serija 'Vatre ivanjske' od ponedjeljka u udarnom terminu!

Na setu 'Vatri ivanjskih' izbila tučnjava među glumcima!

Ornela Vištica 'uhvaćena' u trenutku odmora na snimanju serije

Na Eleninoj svadbi izbila tučnjava i pravi skandal!

Božo se suočava s Elenom i priznaje joj istinu

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom