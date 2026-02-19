Zvijezda 'Teorije velikog praska' tajni je dobrotvor koji noću plaća tuđe račune

Milijuni gledatelja diljem svijeta poznaju ga kao simpatičnog i sramežljivog astrofizičara Rajesha Koothrappalija iz serije ' Teorija velikog praska ', no glumac Kunal Nayyar daleko od svjetla reflektora vodi sasvim drugačiji život. Nedavno je u javnost dospjela priča o njegovoj tihoj filantropiji, otkrivajući da golemo bogatstvo stečeno ulogom u planetarno popularnoj seriji koristi kao anonimni heroj za obitelji suočene s teškim životnim nedaćama.

U intervjuu koji je postao viralan, Nayyar je otkrio svoj neobičan noćni ritual. Priznao je da večeri često provodi na platformi GoFundMe, gdje u tišini pregledava apele obitelji koje se bore s golemim medicinskim troškovima. Kada ga neka priča posebno dirne, anonimno podmiruje njihove račune. Taj čin naziva svojim "poslom maskiranog osvetnika", ističući kako mu bogatstvo ne predstavlja teret, već "milost svemira" koja mu omogućuje da izravno mijenja živote ljudi. Njegova imovina procjenjuje se na 45 milijuna dolara, a on je vidi kao alat za pomoć drugima. Zajedno sa suprugom Nehom Kapur, Nayyar također strastveno podržava azile za životinje, posebice pse.

Osim spontanih donacija, Nayyarova velikodušnost ima i stratešku stranu. Posvećen je ideji da obrazovanje može promijeniti smjer života, zbog čega financira fakultetske stipendije za studente iz siromašnih obitelji. Donirao je stotine tisuća dolara svojim bivšim sveučilištima, University of Portland i Temple University, kako bi osigurao sredstva za buduće generacije studenata glume i umjetnosti. U duhu serije koja ga je proslavila, zajedno s ostatkom glumačke postave sudjelovao je u osnivanju stipendijskog fonda "The Big Bang Theory Scholarship Endowment" na sveučilištu UCLA. Taj fond pomaže studentima s niskim prihodima koji studiraju znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku (STEM), čime nasljeđe serije živi i kroz stvarni doprinos znanstvenoj zajednici.

Nayyar vjeruje da se svijet neće promijeniti čekanjem na političare ili vođe. "Nema mira u svijetu ako susjed dođe na vaša vrata tražiti malo šećera za čaj, a vi ih zaključate i kažete 'bježite'", objasnio je, naglašavajući važnost osobne odgovornosti i izravnog djelovanja.

Njegov pristup filantropiji, koji cijeni stvarni utjecaj iznad javnog priznanja, postao je inspiracija mnogima. A seriju koja mu je sve to omogućila, nezaboravnu 'Teoriju velikog praska', gledatelji mogu pratiti u večernjem terminu na kanalu RTL2.