Digital Labin 2023. završio s velikim uspjehom

Drugi dan konferencije karakterizirao je dinamičan program predavanja i radionica na tri pozornice istovremeno: Design track, Dev&Data track i novi PM&Bizz Dev track. Vodeći stručnjaci iz cijelog svijeta nadahnuli su sudionike na kreativno razmišljanje izvan okvira i razvoj inovativnih rješenja, a sve s nadom i entuzijazmom za svijetlu i ružičastu budućnost.

U sklopu konferencije održala se panel rasprava u kojoj su sudjelovali HUDI članovi pod nazivom "The reality of making a great digital product (from Croatia!)" powered by SoMoBorac. Panel raspravu moderirala je Ana Marija Kostanić, izvršna urednica Netokracije, HUDI član.

Digital Labin zbilja potvrđuje ono što se o njemu priča: intimnije okruženje ove konferencije omogućuje jedinstveno iskustvo, kako za developere tako i za dizajnere u tehnološkoj industriji. Razmjena znanja - lekcija i praksi te nova poznanstva, kao da se odvijaju spontanije i otvorenije. Drago mi je da sam tome posvjedočila i kao netko tko je bio dio programa konferencije. Na panelu o razvoju vrhunskih digitalnih proizvoda (iz Hrvatske) koji sam moderirala, publika je imala priliku saznati kako se domaći lideri i stručnjaci nose s izazovima razvoja digitalnih proizvoda: pokrili smo pitanja od utjecaja korisnika na razvoj proizvoda i zaljubljenosti developera u svoja rješenja do tema o razvojnim fejlovima i tehničkom dugu," poručila je Ana Marija Kostanić, izvršna urednica Netokracije.