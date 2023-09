Nogometni spektakl u Ljubljani završio remijem! Pogledajte najbolje trenutke

Zanimljivu situacija vidjeli smo na humanitarnoj utakmici nogometnih zvijezda u Ljubljani za žrtve poplava kada je Mario Mandžukić napravio prekršaj nad Zvonimir Bobanom pa se začudio zašto je sudac to opće sudio.

Na prvu priliku u nastavku čekali smo do 34. minute kada je s 20-ak metara opalio Olić, ali otišlo je to daleko do gola.

U poluvremenu utakmice vidjeli smo glazbeni program za koji su se pobrinuli Bojan Cvjetićanin (Joker Out), Hamo i Peter Dekleva (Hamo&Tribute 2 Love), Zoran Predin i bend King Foo.

U 21. minuti napokon je pao gol i to iz jedanaesterca kojeg je skrivio Abidal, a crvene je u vodstvo doveo Ševčenko koji je prevario Buffona.