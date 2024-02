Ivana Banfić za RTL.hr o Megadance Partyju: 'Već osam godina radimo party 90-ih, a sad smo došli do arene'

Ivana Banfić poznatija kao I Bee svestrana je žena kojoj je glazba i dalje u krvi. Ona je jedna od izvođačica na velikom Megadance Partyju gdje će svojim hitovima doprinijeti uzbudljivoj i plesnoj atmosferi najveće diskoteke u Hrvatskoj čiju atmosferu možete pratiti uživo na platformi Voyo.

Kako se osjećate uoči Megadance Party koncerta u petak?

Sretna sam i uzbuđena, ponajviše što ću vidjeti neke svoje kolege iz tog vremena, koje nisam vidjela 30-ak godina i nekako se lijepo vratiti u taj period – to su mi bile najljepše godine života.

Kome se najviše veselite od kolega?

Najviše se veselim onome koga nisam najdulje vidjela, a to je Ilan Kabiljo. On se odselio i stvarno ga dugo nismo vidjeli, a s njim sam ja surađivala i moji su prvi počeci bili s njim, znači prapočeci, još prije 90-ih.

U glazbi ste i dalje vrlo aktivni...

Nastupam, imam 12 albuma, cijelih godinu dana sam bila na turneji s Dinom Merlinom, imala sam i svoju mini turneju, uglavnom su to diskoteke, radim s Ellom i Mineom 90-te večeri, evo osmu godinu već – sjećanje na ta vremena su živa i uvijek je to super posjećeno. Nakon osam godina došli smo i do arene.