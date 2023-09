Još uvijek je otvoren natječaj za donacije humanitarne udruge 'RTL pomaže djeci'!

Humanitarna udruga 'RTL pomaže djeci' objavila je natječaj za donacije kojim poziva sve neprofitne organizacije – udruge, škole, vrtiće, bolnice, centre za odgoj i obrazovanje i dr., koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece do 18 godina starosti, da prijave svoje projekte za financiranje. Svi zainteresirani još uvijek imaju vremena za prijave, i to do 18. rujna u ponoć!